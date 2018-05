Gestion de Patrimoine

Après la Belgique et le Luxembourg, le robot conseiller de la société Gambit Financial Solutions se lance sur le marché français. Destiné à tous les particuliers qui s’intéressent à la manière de faire fructifier leur argent, il propose 20 portefeuilles accessibles à partir de 1000 € d’investissement, via son site Internet ou son application mobile — une première dans l’univers de la gestion déléguée.

La société Gambit Financial Solutions annonce ce mardi 22 mai le lancement de sa solution d’épargne digitale Birdee Money Experts (« Birdee ») en France.

Déjà accessible aux investisseurs belges et luxembourgeois, ce robo advisor qui bénéficie du passeport européen vient de se doter d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’investir de manière totalement digitale — sans document papier — depuis un compte bancaire français.

Birdee propose 20 portefeuilles d’investissement conçus par ses experts. Grâce à une combinaison d’algorithmes, l’utilisateur choisit un ou plusieurs portefeuille(s) adapté(s) à ses objectifs personnels et à son profil de risque. Il peut en suivre la performance à tout moment. Il peut également récupérer son argent en quelques clics s’il le souhaite. Les frais de gestion sont connus à l’avance et fixes : 1% net annuel.

Birdee vient également de lancer concomitamment son application mobile, disponible gratuitement sur Google Play et sur l’App Store — la seule application de gestion déléguée à ce jour, et utilisable depuis 3 pays (France, Belgique, Luxembourg). Depuis cette application, les utilisateurs peuvent non seulement investir dans un ou plusieurs portefeuille(s), mais aussi consulter leur compte et suivre la performance de ces portefeuilles où qu’ils se trouvent et à tout moment, depuis leur smartphone.

« Birdee est né d’une volonté de démocratiser la gestion discrétionnaire afin de la rendre accessible au plus grand nombre. L’application mobile est un outil supplémentaire que nous voulons offrir aux épargnants, pour les aider à faire fructifier leur argent via des supports simples d’utilisation et une expérience d’investissement ludique », résume Geoffroy de Schrevel, CEO de Gambit Financial Solutions et cofondateur de Birdee.

Outre la sortie de son application mobile, Birdee Money Experts ajoute à son offre, depuis quelques jours, 3 nouveaux portefeuilles composés à 100 % d’actifs « Investissement responsable ».

Avec Birdee, chacun peut placer son argent en quelques clics, sans grande fortune et sans connaissance particulière en finance.