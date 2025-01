La crainte que le nouveau modèle de la startup chinoise DeepSeek, spécialisée dans l’IA, ne perturbe le modèle commercial actuel de l’IA a fait chuter les actions de Nvidia et d’ASML. Le modèle R1 de DeepSeek, mis en ligne le 20 janvier, affiche des performances similaires à celles des grands modèles de langage américains (LLM), mais sensiblement moins cher. Cela a suscité des inquiétudes quant à la nécessité de disposer de puces haut de gamme et d’une grande puissance de calcul. Ce développement suggère que les ingénieurs en IA chinois ont trouvé un moyen de passer outre les restriction américaines sur l’export des semiconducteurs avancés.

Les progrès technologiques montrent qu’il est possible d’obtenir un meilleur rapport coût-efficacité, mais nous ne pensons pas que cela entraînera un ralentissement des investissements pour le moment.

Les performances étonnantes du modèle de DeepSeek sont principalement dues à une combinaison d’optimisations architecturales, telles que la Mixture-of-Experts et des mécanismes de communication sur-mesure entre les puces. Cette avancée technologique montre qu’il est possible d’améliorer considérablement le rapport coût-efficacité dans le développement de l’IA. Toutefois, il est peu probable que cela entraîne un ralentissement des investissements globaux dans l’IA, car la course à l’intelligence artificielle générale bat son plein. Meta a récemment annoncé une croissance de plus de 50 % des dépenses d’investissement dans des projets d’IA en 2025, et le projet Stargate d’OpenAI/Oracle/Softbank révélé lors du Forum économique mondial devrait valoir 500 milliards d’USD.

Des sanctions apparement inefficaces, un nouveau durcissement à venir ?

Malgré les efforts déployés par les États-Unis pour freiner les progrès de la Chine dans le domaine de l’IA par le biais de restrictions à l’exportation, ces sanctions semblent inefficaces. DeepSeek déclare avoir utilisé des puces Nvidia H800 pour l’entraînement de son langage, une version allégée de la H100 pour le marché chinois. Mais nous ne savons pas si des puces H100 achetées en amont des restrictions ont été utilisées, ou si l’entreprise a loué des capacités de calcul de puces plus haut de gamme auprès de centres de données en Asie du Sud-Est. Le resserrement des restrictions à l’exportation récemment proposé par l’administration Biden porterait sur ce dernier point, et il est plus que probable de voir davantage de restrictions à l’avenir.

Conséquences pour l’investissement : la course à l’IA se poursuivra avec une prise en compte croissantes du le rapport coût-efficacité.

Les conséquences de ces évolutions sur l’investissement sont importantes. Les bons résultats du quatrième trimestre dans le secteur du hardware s’expliquent principalement par une demande en puces d’IA sur-mesure plus rentables, comme l’a démontré Amazon. Le séisme DeepSeek permet d’espérer une poursuite de la recherche de rentabilité. Cependant, les attentes élevées s’accompagnent d’une vulnérabilité accrue, ce qui nous a conduits à réduire l’exposition aux fabricants de hardware jusqu’en 2025. Ainsi, compte tenu du surplus de vigilance quant à la durabilité des gros investissements dans les infrastructures IA, nous nous attendons à un premier choc sur les valeurs hardware, ce qui est, pour nous, une opportunité d’achat, car l’amélioration du rapport coût-efficacité devrait à terme favoriser une élargissement des applications de l’IA et profiter à une chaîne d’approvisionnement technologique plus large.

L’actualité confirme la capacité des sociétés technologiques chinoises à développer avec succès l’IA malgré les sanctions. La baisse des coûts d’apprentissage et d’inférence devrait accélérer l’adoption et la commercialisation des solutions d’IA. Les investisseurs pourraient commencer à voir l’intérêt de diversifier leurs portefeuilles au-delà des actions centrées sur les États-Unis et envisager les valeurs d’autres marchés comme la Chine, où les entreprises font des progrès significatifs dans ces secteurs, malgré les défis réglementaires et alors que les barrières à l’entrée des leaders américains sont de plus en plus remises en question. Cela pourrait marquer un profond changement dans le sentiment des investisseurs, les marchés émergents redevenant de plus en plus compétitifs et attrayants pour les investissements.