Le cours du Bitcoin progresse de 1100% depuis le point bas de mars 2020 et les informations divulguées par Tesla et Elon Musk hier conduisent à se poser la question de la crédibilité des cryptomonnaies. Le groupe Tesla a ainsi investi 1,5Mds$ dans le Bitcoin afin de diversifier sa trésorerie mais le document remis à la SEC précise également que l’entreprise souhaite, dans un futur proche, proposer à ses clients de payer ses produits en cryptomonnaie.

L’annonce du milliardaire a été soutenue par le maire de Miami, qui voit la ville payer une partie des salaires en Bitcoin ou même que celle-ci possède des cryptomonnaies dans son portefeuille d’actifs financiers. Il souhaiterait également donner la possibilité à ses concitoyens de payer leurs taxes avec des monnaies digitales.

Pour autant, bien que cela permette une volatilité encore plus importante sur le marché, ces interventions restent un effet d’annonces. Le marché pourrait profiter d’autres annonces dans les semaines à venir mais les discussions et régulations qui entourent ce genre de projets ne font que commencer et la réelle crédibilité (la confiance dans l’actif et son utilisation réelle) du Bitcoin ne devrait pas être validée tout de suite.