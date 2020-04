Gestion de Patrimoine

Comment se porte le marché de l’impression ?

Comme beaucoup d’autres secteurs, le marché de l’impression a profondément été chamboulé avec l’émergence du numérique. Face à ce changement de paysage, le secteur de l’impression a su s’adapter en opérant une mutation profonde. Après des années difficiles entre 2005 et 2015, le marché est désormais stable et génère plus de 80 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en Europe. Le nombre de salariés est, quant à lui, en constante augmentation. Profitant des nouvelles opportunités offertes par le numérique, le marché de l’impression s’est diversifié et a opéré son propre virage numérique. Ainsi, les imprimeries en ligne se développent de plus en plus et représentent l’avenir du secteur. Les presses numériques sont de plus en plus prisées et affichent une croissance à deux chiffres. Même au sein des imprimeries traditionnelles, la presse numérique s’impose de plus en plus. Seule l’impression de texte résiste et continue à utiliser des presses traditionnelles. Du point de vue de la définition et de la capacité de production, les presses traditionnelles restent encore supérieures aux presses numériques. Avec plus d’un tiers de part du marché, l’impression d’emballages et d’étiquettes occupe une place toujours plus importante dans le domaine de l’impression papier-carton. Il en est de même pour le secteur de l’impression plastique.

Avec l’arrivée des imprimantes 3D, le marché de l’impression 3D est également en pleine expansion. L’utilisation toujours plus importante de ce type d’impression dynamise l’impression 3D qui est considéré comme un secteur-clé dans les années à venir.

Les différentes activités du marché de l’impression

Le marché de l’impression comporte plusieurs activités. Par exemple, l’imprimerie de labeur concerne l’impression de magazines, de livres, de brochures ou d’étiquettes. L’imprimerie de journaux, comme son nom l’indique représente les activités d’impression de journaux et de périodiques qui paraissent plusieurs fois par semaine. L’impression 3D, la reliure, la finition et la pré-presse sont également d’autres activités qui font partie du marché de l’impression. Toutefois, indéniablement, l’impression en ligne est l’activité en plein boom.

Vous avez besoin d’imprimer un support publicitaire comme des brochures, des flyers ou des cartes de visite ? L’imprimerie en ligne vous permet justement de passer commande directement sur internet. En phase avec les nouveaux besoins des clients, l’imprimerie en ligne se caractérise par sa flexibilité et sa rapidité. De plus, grâce aux presses numériques, elle est à même de vous proposer le plus haut niveau de qualité. Avec l’imprimerie en ligne, vous passez votre commande en quelques clics et vous recevez votre produit directement chez vous.

Le marché de l’impression a su profiter des nouvelles opportunités offertes par le numérique pour effectuer sa mutation. L’imprimerie en ligne a ainsi vu le jour. Rapide, flexible et de qualité, l’imprimerie en ligne est la solution pour l’impression de supports publicitaires.