Andera Partners devient l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi aux côtés de son équipe de management, lui permettant de préserver son indépendance, en l’accompagnant dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du Conseil en Gestion de Patrimoine.

Le groupe Patrimmofi affiche ainsi sa volonté de poursuivre une politique soutenue de croissance externe et organique, en acquérant des sociétés à l’ADN proche du sien, dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans des domaines de compétences complémentaires.

La gouvernance du groupe ne change pas, Georges Nemes en reste Président, entouré de Stéphane Peltier, Directeur Général, de Jérémy Aras, Directeur Général Délégué, ainsi que de tous les dirigeants entrepreneurs associés qui les ont rejoints. L’offre reste totalement en architecture ouverte.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, se réjouit de cette opération : « Une nouvelle étape s’ouvre à nous pour poursuivre et amplifier la belle aventure du groupe, qui ne fait que commencer. Avec les équipes d’Andera Partners, nous avons rencontré de nouveaux associés qui partagent notre vision du métier et de son évolution et qui ont la puissance financière nécessaire pour relever ensemble les défis ambitieux que nous nous sommes fixés. »

David Robin, associé confirme : « En moins de quatre ans, Georges Nemes et son équipe de management ont réussi à faire de Groupe Patrimmofi un acteur important du Conseil en Gestion de Patrimoine. Leur positionnement pertinent sur un marché à très forte croissance et encore atomisé, ainsi que leur plan de développement très ambitieux basé sur la poursuite de la consolidation du marché, nous ont convaincu de les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance du Groupe. »