Gestion de Patrimoine

L’arrivée de CORUM Eurion porte à sept le nombre de produits du groupe CORUM accessibles dans le contrat d’assurance vie. L’occasion de diversifier un peu plus son épargne…

Avec l’arrivée dans CORUM Life de la jeune SCPI européenne à capital variable, les épargnants ont désormais accès via leur contrat d’assurance aux 3 SCPI et aux 4 fonds obligataires de la gamme CORUM L’Épargne : les SCPI CORUM Origin, CORUM XL et CORUM Eurion, ainsi que les fonds obligataires BCO, CORUM BEHY, CORUM Butler Smart ESG (également labellisé ISR) et CORUM BSD.

Dès le 1er juin 2022, CORUM Eurion sera accessible aussi bien en gestion libre (dans la limite de 55 % du versement) qu’en gestion profilée à 50 % via la formule CORUM Life Smart ISR. Labellisée ISR en novembre 2021, la dernière-née des SCPI de la gamme CORUM L’Épargne présente aux épargnants une opportunité d’investissement leur permettant de concilier performance financière potentielle et engagement social et environnemental. Après une performance de 10,40 %, nette de frais de gestion, entre février et décembre 2020, année de son lancement, la SCPI CORUM Eurion a affiché un rendement 2021 de 6,12 %, net de frais de gestion, dépassant largement son objectif de rendement annuel [1] et à 10 ans [2] de 4,5 %, net de frais de souscription et de gestion. Rappelons toutefois que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Une première revalorisation du prix de la part de 2 % à l’été 2021 témoigne d’une politique d’investissement dynamique et opportuniste. Revaloriser le prix de part de ses SCPI pour l’ajuster à la valeur réelle de leur patrimoine est une démarche revendiquée et régulièrement mise en œuvre par CORUM.

La formule CORUM Life SMART ISR de CORUM Life désormais investie à 80 % dans des fonds du groupe CORUM labellisés ISR

Conséquence de l’entrée de CORUM Eurion parmi les fonds éligibles dans CORUM Life, la composition de la formule CORUM Life SMART ISR évolue pour inclure 50 % de CORUM Eurion et 50 % de fonds obligataires (30 % de CORUM Butler Smart ESG, fond labellisé ISR, 10 % de BCO et 10 % de CORUM BEHY). L’intégration de la SCPI CORUM Eurion à hauteur de 50 % dans CORUM Life SMART ISR porte désormais à 80 % l’épargne investie sur ce profil fléchée vers des fonds labellisés ISR. Un score qui permet au contrat CORUM Life de se démarquer sur le marché de l’ISR. Et la démonstration que s’engager sur le terrain de l’investissement responsable n’est pas une promesse en l’air mais une réalité pour le groupe CORUM.

Elle confirme ainsi la capacité de du Groupe à intégrer des biens ISR dans sa stratégie centrée sur la performance et la transparence.