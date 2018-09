Gestion de Patrimoine

Vous avez déniché votre première voiture ? Vous voulez vous séparer de l’ancienne au profit d’un véhicule plus récent ? De nombreux organismes proposent des solutions de financements : les crédits auto. En général, ils sont plus rentables que le paiement comptant, notamment en vous permettant de conserver vos économies dans un placement qui rapporte. En ce moment, les bas taux de crédits auto rendent cette solution de paiement encore plus compétitive !

Le crédit auto, c’est une solution de paiement dédiée à un bien pour beaucoup indispensable : la voiture. Contractée dans un organisme spécialisé, elle vous permet de payer votre véhicule en plusieurs fois, plutôt que de puiser dans vos épargnes.

En contrepartie, vous versez des intérêts à votre créancier, qui varient selon l’organisme. Pour mesurer le coût total de votre crédit – qu’on appelle également crédits à la consommation – on utilise un indicateur juridique : le TAEG. Ce sont tous les coûts associés à votre contrat, comme les frais de dossiers et les commissions diverses. Aujourd’hui, on trouve des prêts auto à 0,90% sur 12 mois, et jusqu’au 31 août 2018 !

En clair, pour un crédit de 5 000 € sur 12 mois, chez un spécialiste du crédit qui fixe le TAEG à 0,90% :

• Vous payez 418,69€ chaque mois, durant un an.

• Au total, avec un TAEG de 0,90%, vous remboursez 5 024,28€ sur 5 000€

• Vous bénéficiez d’un nouveau véhicule, et conservez votre épargne.

• Selon l’organisme de crédit, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur votre assurance.

Pourquoi opter pour un crédit auto ?

Contracter un crédit peut sembler illogique si l’on possède l’argent pour le payer comptant. Pourtant, plusieurs raisons peuvent vous amener à choisir cette solution de paiement :

• Conserver ses économies pour les investir dans un bien actif

Rappelons-le, la voiture est un bien passif, c’est-à-dire qu’elle perd en valeur dès lors que la clé a été introduite dans le contact. Contracter un crédit pour votre auto permet de conserver les économies placées sur un livret A, et de continuer à bénéficier des intérêts offerts par la banque !

Cette option vous permet de préférer un investissement dans un bien actif, comme l’immobilier – qui apporte beaucoup de bénéfices. À la vue des taux de crédits auto très bas du marché, cette option s’avère très rentable aujourd’hui !

• Changer pour un véhicule plus récent

Lorsque votre véhicule est trop vieux, celui-ci vous coûte en réalité plus cher qu’un véhicule neuf. Payer moins cher un véhicule d’occasion ancien réduit en effet les dépenses initiales. Cependant, à long terme, cet achat peut vous aider à réduire vos dépenses de façon non négligeable. Consommation élevée et coûts d’entretien : contracter un crédit auto peut être rentable s’il vous permet d’acquérir un véhicule plus économe. Surtout lorsque les taux sont aussi bas !

• Faire baisser le prix de votre future assurance auto

En optant pour un crédit chez un organisme également assureur, celui-ci vous fera très certainement bénéficier de tarifs préférentiels sur votre assurance auto. En profitant des crédits auto à bas taux, vous pouvez bénéficier d’une double réduction avec un pack crédit auto couplé à assurance. À vous de voir quel type d’assurance vous convient le mieux !

Une assurance moins chère, et une voiture plus économique… Une aubaine pour qui souhaite rentabiliser son épargne dans des biens actifs, en profitant d’un taux de crédit auto très bas !

Comment trouver le crédit auto qui me convient ?

• Selon votre profil, il faut d’abord réfléchir au nombre de mensualités que vous souhaitez rembourser. Un remboursement sur plusieurs années peut vous faciliter le paiement, mais les intérêts à reverser seront nécessairement plus élevés.

• Choisissez la date de prélèvements : à vous de voir si vous préférez attendre le salaire à la fin du mois, ou en milieu de mois pour adapter vos autres dépenses en fonction des revenus restants.

• Décidez si vous devez également contracter une assurance emprunteur. Elle permet par exemple de rembourser automatiquement vos mensualités selon certains cas, en fonction de l’organisme.

N’hésitez pas à demander un devis pour trouver le crédit auto qui vous correspond à vos besoins !