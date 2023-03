Le bitcoin a grimpé de 70 % cette année et notre panier d’actions de 45 %. Les crypto-monnaies sont la classe d’actifs la plus performante au monde, pour la 11e fois en 14 ans d’existence. Cette envolée s’explique par le fait que les inquiétudes concernant le système bancaire centralisé ont renforcé la confiance dans les crypto-monnaies décentralisées et que les actifs à risque ont été stimulés par la perspective d’une baisse plus rapide de l’inflation et des taux d’intérêt, même si les espoirs d’une reprise de l’assouplissement quantitatif ne sont pas fondés. La couverture des positions courtes a également joué un rôle. Le BTC a peut-être besoin d’un répit après sa forte remontée du sentiment, mais nous pensons que la bonne macro sera plus importante que la micro et que la classe d’actifs sera l’un des jokers positifs de 2023.

Depuis sa création il y a 13 ans, le bitcoin a été en tête des tableaux de performance annuelle des classes d’actifs pendant dix ans. Il a également été le moins performant pendant trois années (2014, 2018, 2022). C’est soit la fête, soit la famine pour cet actif célèbre pour sa volatilité. Le rallye actuel a vu la "domination" du bitcoin sur la classe d’actifs augmenter de plus de 40 % et sa corrélation avec le S&P 500 et le NASDAQ diminuer. Cependant, le bitcoin reste inférieur à la moitié de son pic de 64 000 dollars, tandis que notre panier d’actions connexes, de Coinbase à NVIDIA, est à 30 % de ses plus hauts niveaux. Le soutien a été assuré par les investisseurs particuliers, dont 29 % détiennent des actions, selon notre enquête mondiale sur les investisseurs particuliers. Les investisseurs institutionnels, qui sont traditionnellement les premiers à adopter la monnaie, ont été lents à revenir.

Nous pensons que les perspectives macroéconomiques descendantes restent le principal moteur de la crypto-monnaie pour le moment. Les perspectives de baisse de l’inflation et des taux d’intérêt sont favorables. Mais les moteurs ascendants sont positifs, depuis le développement de l’écosystème jusqu’à l’intérêt soutenu des particuliers, en passant par la prochaine mise à niveau d’Ethereum Shanghai (le mois prochain), la réduction de moitié du Bitcoin (avril 2024), et davantage de réglementation (après les cadres mondiaux du FSB et de la BCBS sur les crypto-monnaies, et l’adoption du MiCA par l’UE), ainsi que d’éventuels catalyseurs pour l’adoption institutionnelle.