James Syme, Paul Wimborne et Ada Chan, gérants du fonds Global Emerging Markets Opportunities Fund chez JO Hambro, décrivent comment l’Inde, grâce à des réformes numériques stratégiques, a amélioré son infrastructure et son accès à Internet, se positionnant comme un leader technologique mondial. Cette évolution a dynamisé son économie déjà en plein essor et attirent l’intérêt des investisseurs.

Le Miracle Numérique de l’Inde

L’Inde se positionne aujourd’hui comme un leader technologique mondial, une ascension rendue possible par les réformes numériques initiées sous le gouvernement de Narendra Modi. Grâce à une meilleure connectivité internet et à une révolution dans les infrastructures numériques, ce pays, le plus peuplé du monde, pose les bases solides pour de futures innovations et services. Les avancées sont déjà remarquables, avec une croissance économique soutenue ces dernières années. Les investisseurs des marchés émergents sont convaincus que le meilleur reste à venir.

L’Inde et le Numérique

En 2015, le programme "Inde Numérique" a été lancé par Modi, visant à développer l’infrastructure internet et à autonomiser numériquement sa population, notamment dans les zones rurales. Huit ans plus tard, les résultats sont là : une transformation numérique complète, faisant de l’Inde un exemple pour d’autres pays en développement.

En 2007, l’accès à internet en Inde était limité à 4 % de la population. En 2022, ce chiffre a atteind 48,7 %, signifiant que près de la moitié des 1,4 milliard d’habitants du pays sont passés au numérique.

La deuxième avancée majeure concerne l’infrastructure numérique, qui repose sur une architecture en trois niveaux : l’identité numérique, l’interface de paiement unifiée (UPI), et l’échange de données.

En Inde, la carte d’identité est connue sous le nom d’Aadhaar, elle est liée à des données biométriques et démographiques essentielles à la vérification de l’identité d’une personne. Plus de 90 % de la population possèdent cette carte équipée d’un numéro d’identifiant unique à 12 chiffres. Cette carte permet d’accéder à divers services digitaux, notamment les processus d’authentification et de connaissance client (eKYC : Know Your Customer).

UPI : ce système permet des paiements instantanés via mobile, simplifiant les transactions et favorisant l’économie sans espèces. Il enregistre environ 10 milliards de transactions mobiles par mois. L’échange de données favorise le stockage et l’accès aux documents numériques, réduisant la dépendance au papier et simplifiant les procédures administratives, ce qui crée des gains d’efficacité évidents.

Ces transformations numériques amélioreront inévitablement les perspectives économiques du pays. Les petites et moyennes entreprises bénéficient aujourd’hui de plus d’opportunités pour commercialiser leurs produits et services sur internet. Et les banques sont en mesure de réduire de manière significative le temps et les coûts associés aux contrôles d’identité.

L’Inde a toujours eu une économie solide dans l’exportation de services, mais ces évolutions vont booster encore plus ce secteur. Des bénéfices économiques plus étendus pourraient se traduire par une réduction de l’évasion fiscale, moins de liquidités dans l’économie, et une baisse de la fraude et de la corruption. Dans un monde de plus en plus numérique, une infrastructure solide est bénéfique pour le business.

Il semble que les progrès vont se poursuivre

Actuellement, l’Inde figure parmi les économies à la croissance la plus rapide, avec une expansion du PIB réel estimée à 6,9 % en 2023. La croissance est alimentée par une forte demande intérieure, des investissements soutenus et une consommation privée dynamique. Le gouvernement continue d’investir massivement dans les infrastructures, tablant sur une croissance annuelle du PIB d’environ 6,3 % sur les cinq prochaines années

Le FMI prédit que l’Inde deviendra la troisième plus grande économie mondiale d’ici 2027, surpassant le Japon et l’Allemagne. Et d’ici 2047 - coïncidant avec le centenaire de l’indépendance indienne - le pays espère être une économie développée.

Cette évolution impressionnante attire l’attention des investisseurs dans les marchés émergents. L’économie indienne et le marché boursier ont connu une belle croissance ces dernières années, engrangeant de nombreux bénéfices. Cependant, le meilleur reste peut-être à venir. Avec le déploiement d’une infrastructure numérique plus robuste et plus étendue, l’Inde est en bonne voie pour renforcer sa position de grande puissance économique.