Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.

Afin de proposer une offre complète, Matmut Patrimoine a d’ores et déjà noué et développera des partenariats avec des acteurs reconnus.

Le Groupe Matmut a toujours adopté une démarche visant à enrichir et diversifier régulièrement ses offres, afin de proposer des solutions simples et adaptées aux besoins de ses sociétaires. Au sein de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, la création de Matmut Patrimoine, dans le cadre du plan stratégique #Ambition Matmut vient renforcer le positionnement du Groupe sur ‘’l’assurance des finances personnelles’’ comme un métier complémentaire aux assurances de biens et de personnes.

L’ambition du Groupe Matmut est d’offrir une solution en matière de gestion de patrimoine à tous ses sociétaires qui en éprouvent le besoin, sans y avoir facilement accès notamment auprès de leur banque. De nombreuses thématiques liées à la gestion de patrimoine sont parallèles à celles de l’assurance (assurer l’avenir, protéger ses proches, transmettre, éclairer et sensibiliser sur des sujets juridiques et fiscaux spécifiques…). La volonté du groupe est donc de développer cette offre de service : matmut.fr/epargne-credit/gestion-patrimoine

La Matmut a acquis 100% d’une structure existante, OFI Patrimonial, ceci lui permettant notamment de bénéficier de tous les agréments nécessaires pour l’exercice de l’activité.

Matmut Patrimoine, filiale à 100% de la Matmut, est une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle présidée par Tristan de La Fonchais, Directeur Général Adjoint Finances et Patrimoine du Groupe Matmut.

Le conseil patrimonial nécessite une haute expertise. Des conseillers patrimoniaux Matmut accompagnent désormais les sociétaires du groupe (particuliers, mais aussi professionnels) dans leur recherche de solutions, avec un conseil en direct. Ces conseillers disposent de toutes les capacités professionnelles et certifications nécessaires pour proposer ces conseils en investissement et ces produits (Carte T, certification AMF, Conseiller en Investissement Financier - CIF, intermédiaire en Assurance et intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).

Au-delà des produits déjà présents au sein du groupe Matmut (assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance…), et dans le but de proposer les offres les plus adaptées à ces demandes, Matmut Patrimoine a d’ores et déjà établi des partenariats structurant pour :

De l’assurance vie patrimoniale, avec Assurance Épargne Pension – AEP ;

Des solutions immobilières, avec le Groupe Crystal.

Commentant le lancement de Matmut Patrimoine, Tristan de La Fonchais, Directeur général adjoint Finances et Patrimoine du Groupe Matmut, a déclaré : « Avec la création de Matmut Patrimoine, le Groupe Matmut concrétise son souhait de répondre le plus efficacement possible aux attentes de ses sociétaires en matière de conseil patrimonial. En tant qu’assureur mutualiste et a fortiori avec notre positionnement de ‘’complice de vies’’, nous nous estimons parfaitement légitimes pour prodiguer le meilleur accompagnement à celles et ceux qui nous font confiance. Les partenariats noués avec des acteurs reconnus, ajoutés au propre savoir-faire du groupe, nous permettent de désormais proposer une gamme complète de solutions sur des produits d’épargne, de prévoyance, des solutions immobilières et de gestion de patrimoine. Nos conseillers patrimoniaux sont directement au contact de nos sociétaires, avec le sens aigu du service qui caractérise notre groupe. »