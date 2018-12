Marchés des Capitaux

Groupe ECORE est l’un des leaders du recyclage en France et en Europe. Il maîtrise l’ensemble des activités de la chaîne du recyclage : de la collecte de matériaux en fin de vie à la commercialisation de nouvelles matières premières secondaires en France, en Europe et dans le monde. Groupe Ecore est présent dans 6 pays : Belgique, Pays Bas, Hongrie, Roumanie, Luxembourg et Suisse. Le groupe emploie 178 collaborateurs en 2017. L’ensemble des activités à l’international représente 1 018 000 tonnes de matières recyclées sur l’année 2016-2017.

Shearman & Sterling a conseillé le Groupe Ecore pour cette première émission ainsi que dans la mise en place de l’ouverture de crédit renouvelable.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée par les associés Jacques McChesney (Londres-Marchés de Capitaux), Pierre-Nicolas Ferrand (Paris – Finance) et Iain Goalen (Londres-Finance), et comprenait Yaëlle Cohen (Paris – Finance) et David St-Onge (Paris – Marchés de Capitaux).