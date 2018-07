Investment Banking

Créée en 2009, ALTIX s’est imposé comme un acteur de référence mondiale dans la conception d’équipements permettant la réalisation automatique de circuits imprimés rigides ou souples, à destination des industries de l’informatique et de l’électronique grand public.

L’offre d’ALTIX s’adresse non seulement aux marchés des fabricants de circuits imprimés rigides (Printed Circuit Board ou PCB) et flexibles (Flexible Printed Circuit ou FPC), mais aussi à trois marchés connexes pour lesquels les équipements d’ALTIX répondent parfaitement au besoin de précision :

(i) la gravure chimique (Metal Etching) pour produire des pièces très fines (par exemple des pièces d’horlogerie),

(ii) le photovoltaïque (réalisation des lignes électriques à la surface des cellules) et

(iii) les écrans tactiles (en utilisant des conducteurs transparents) dans une moindre mesure.

Le groupe exporte plus de 95% de son chiffre d’affaires et s’appuie sur une forte présence commerciale et technique à l’international, par le biais de deux filiales actives au sein des grandes zones de production de circuits imprimés (Chine, USA) et d’un réseau mondial d’agents.

Grâce à une innovation technologique permanente, ALTIX affiche un historique de croissance soutenue et rentable, auprès des majors mondiaux de la fabrication de circuits imprimés.

Jérôme Van Straaten, Président du groupe ALTIX, déclare : « Nous avons bâti notre modèle économique en anticipant très largement sur les mutations du marché. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un actionnaire institutionnel de référence pour accélérer le déploiement de nos solutions. L’entrée au capital d’Amundi PEF renforce nos leviers stratégiques et financiers pour poursuivre nos ambitions, dans cette nouvelle étape de développement, fortement centrée sur l’innovation et le développement international. »

Frédéric Exshaw, Partner chez Amundi PEF : « Nous avons été très impressionnés par l’expertise d’ALTIX et la vision stratégique de son management, qui placent le groupe en position très favorable pour saisir les opportunités d’un marché mondial, profond et dynamique, porté par la diffusion croissante des objets connectés, de l’électronique Grand Public (écrans tactiles, smartphones) et le développement rapide de l’électronique dans l’automobile (véhicules électriques, véhicules autonomes). »