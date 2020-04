Sans surprise le FMI voit une contraction de la croissance mondiale en 2020 de 3% avant un fort rebond en 2021, évalué à 5,8% (contre +3,3% pour 2020 et +3,4% pour 2021, anticipé en janvier).

Cela semble confirmer les perspectives d’un fort rebond après la crise du virus mais le FMI précise que toutes ces données sont basées sur un pic de la pandémie au cours du T2 dans la plupart des régions du monde.

Le fonds ajoute que la poursuite de l’épidémie au cours du T3 pourrait creuser la baisse d’un autre 3% de ses perspectives pour 2020 et qu’une seconde vague pourrait également remettre en cause ses anticipations à la baisse.

Enfin, même si la croissance attendue en 2021 est supérieure à celle anticipée en janvier, le cumul de 2020 et 2021 donne une différence de croissance de plus de 4 points de pourcentage à la fin de l’année 2021 entre l’ancien et le nouveau scénario et fait ainsi ressortir le ralentissement de l’économie qui pourrait être selon nous long à rattraper.