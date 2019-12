Le nouveau train de mesures de relance de la zone euro pourrait donner lieu au plus important coup de pouce monétaire et budgétaire depuis 2008. Cela montre également que la région renforce ses fondations.

C’est donc pour ces raisons que, comme nous l’expliquons ans notre Secular Outlook, les pays de l’union monétaire vont passer les prochaines années à poser les bases d’un avenir plus radieux.

Selon le nouveau train de mesures dévoilé en septembre, elle apporte 20 milliards d’euros d’argent frais chaque mois. En supposant que la BCE poursuivra ce programme sur ce même rythme jusqu’à atteindre la limite auto-imposée, nous estimons que la banque devrait injecter près de 500 milliards d’euros au cours des deux prochaines années [ 2 ]. Cela fera grimper l’offre de liquidité dans la région à son plus haut niveau depuis 2014 et au-delà de sa moyenne sur 12 ans [ 3 ].

Berlin peut également abaisser les cotisations sociales ou proposer des mesures d’incitation à l’achat de biens durables, ce qui gonflerait immédiatement les revenus des ménages et pourrait soutenir la consommation.

La chancelière Angela Merkel a déclaré en octobre que les Allemands ne devaient pas faire un dogme de cette politique schwarze Null et que l’investissement pour l’avenir était aussi une priorité. Olaf Scholz, le ministre des Finances a lui aussi laissé entendre que le Gouvernement pourrait dépenser 50 milliards d’euros supplémentaires.

Cela ne suffira cependant probablement pas. L’Allemagne représente près d’un tiers du PIB de la zone euro et nos analyses montrent que les dépenses prévues par le pays en 2020 n’ajouteront pas plus de 0,40% à la croissance du pays pour cette même année (voir le graphique).

La majeure partie de ces stimulations proviendra d’Allemagne, dont l’économie très dépendante de l’industrie est au bord de la récession. La politique budgétaire allemande, ajustée selon le cycle économique et certains effets ponctuels, se fera expansionniste l’an prochain avec 0,8% du PIB, contre -0,7% en 2018.

D’après le projet de budget 2020 soumis à la Commission européenne, nous prévoyons que la zone euro offrira les baisses d’impôts les plus fortes depuis 2010, un coup de pouce budgétaire équivalent à 0,3% du PIB.

Ce plan promet ainsi de constituer la plus grande relance coordonnée depuis la crise financière de 2008.

Les contours d’un nouveau plan destiné à donner un coup de fouet à la croissance de la zone euro se dessinent peu à peu, quelques jours seulement après l’arrivée d’Ursula von der Leyen et de Christine Lagarde pour reprendre les rênes de la région.

