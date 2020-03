Investment Banking

Fondée en 2015 par Benjamin Levine et Youssef Tagemouati, Tousfacteurs est la première solution de livraison verte en soirée destinée aux particuliers. Grâce à l’ouverture d’entrepôts de villes, situés directement au cœur des zones urbaines, et à son logiciel propriétaire permettant de piloter en temps réel les opérations logistiques, la start-up réduit par 5 le taux d’échec des transporteurs traditionnels (15% d’échec en moyenne), tout en offrant une expérience de livraison inégalée pour les particuliers. Avec ses 200 facteurs actifs par jour et plus de 500.000 livraisons effectuées depuis sa création, Tousfacteurs est rapidement devenu un acteur incontournable dans le secteur de la deltech.

L’objectif de cette levée de fonds de 1,5 million d’euros est d’accélérer le développement de l’entreprise et de poursuivre le maillage géographique entrepris, avec l’ouverture de plusieurs villes en France et une à l’étranger. Actuellement composée d’une équipe de quinze personnes, la start-up prévoit également de doubler le nombre de ses collaborateurs d’ici à fin 2020, avec comme priorité le renforcement de l’équipe dédiée au développement de sa technologie.

Kenza Lahlou, Managing director, Outlierz Ventures : « Après une période d’effervescence, la deltech entre dans une nouvelle phase de croissance plus rationnelle qui s’appuie sur les fondamentaux de la rupture : construire une infrastructure et connecter la technologie pour optimiser la livraison du dernier km dans les zones urbaines. C’est exactement ce qu’offre aujourd’hui Tousfacteurs permettant aux “carriers” et “retailers” d’offrir à leur clients finaux une livraison plus efficace, avec une meilleure expérience et à prix standard. »

Benjamin Levine, co-fondateur de Tousfacteurs : « Ce financement va nous permettre de déployer plus largement notre service mais aussi d’investir massivement dans la technologie. Le dernier kilomètre est encore très peu digitalisé, les opportunités y sont nombreuses ».

Youssef Tagemouati, co-fondateur de Tousfacteurs : « La confiance de nos clients et partenaires nous a porté jusque-là. Ils nous attendent désormais sur un service national. Notre parti pris technologique nous permet d’apporter toujours davantage de sécurité, de traçabilité, d’expérience, et de performance. »