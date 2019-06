Investment Banking

Dans le cadre de son fort développement, la société Devensys lève plus de 400.000€ via une augmentation de capital, deux lignes de crédit bancaire et une émission d’obligations afin de soutenir sa forte croissance et de poursuivre ses recrutements (6 nouveaux postes créés en 2018, autant prévus en 2019).

Fondée en 2013 par 3 associés, Devensys intervient sur les marchés de la cybersécurité, du cloud et de l’infrastructure réseau auprès des grandes entreprises et des institutionnels.

A titre d’exemples, la société est récemment intervenue pour la refonte intégrale de la partie technique et sécurisante du site internet du Ministère des Armées. De la même manière, Devensys est intervenue sur la sécurité (e-mails, authentifications, sauvegardes) du Groupe Casino et de ses filiales monde. Enfin, la société a dernièrement formé les équipes IT pour la partie cybersécurité du Groupe Aéroports de Paris.

Cet emprunt obligataire permettra à la société de compléter ses financements et de poursuivre ses recrutements. La société vise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros dès 2020.

Devensys en synthèse :