Le prix des permis carbone de l’ETS européen a chuté, car le porte-étendard mondial de la tarification du carbone est confronté à une tempête parfaite de faiblesse de la demande et d’augmentation de l’offre. La demande est freinée par la récession industrielle en Europe, le temps doux, la baisse des prix du gaz naturel et l’augmentation de la capacité des énergies renouvelables, avec seulement un petit coup de pouce de la part de l’industrie maritime. Par ailleurs, les 244 millions de permis de collecte de fonds mis aux enchères par l’UE constituent une surabondance de l’offre. C’est un revers pour les incitations à la décarbonisation et cela ajoute à la morosité du secteur de Tesla aux stocks d’énergies renouvelables. Cependant, la plupart de ces excédents sont cycliques et une pression réglementaire sur l’offre et la demande est à venir.

Le système européen de plafonnement et d’échange couvre environ 40 % des émissions de l’UE et s’étend, finissant par mettre un plancher sous les prix de l’ETS, avec le plan "fit for 55" de l’UE adopté en juin dernier, qui vise à réduire les émissions de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Ce plan prévoit 1) de réduire l’offre en augmentant la diminution annuelle du plafond à 2,2 % et en supprimant progressivement les quotas gratuits d’ici à 2034. 2) stimuler la demande en ajoutant le transport maritime au système d’échange de quotas d’émission cette année, puis les bâtiments et les transports en 2027 3) L’introduction de plafonds de permis plus stricts pour l’électricité et l’aviation. 4) l’introduction progressive, à partir de 2026, d’une taxe carbone aux frontières de l’UE, qui mondialisera effectivement le marché ETS étant donné que l’Europe est le plus grand marché d’exportation pour 80 pays.

Selon la Banque mondiale, près d’un quart des émissions mondiales de CO2 sont désormais couvertes par des initiatives de tarification du carbone dans 39 pays. Le système chinois, introduit en 2021, est le plus important au monde et couvre près de 10 % de l’ensemble des émissions mondiales. Le système de l’UE est le deuxième plus important, couvrant plus de 4 % des émissions mondiales, et est le plus échangé (800 milliards de dollars l’année dernière). Il existe depuis 2005, ce qui en fait le plus ancien. Son système d’échange de quotas reste bien supérieur à celui d’autres marchés, comme ceux de la Californie et du Royaume-Uni, qui sont également inclus dans l’ETF carbone mondial KRBN. Le système européen d’échange de quotas d’émission a généré des recettes estimées à 42 milliards de dollars en 2023, qui sont reversées aux gouvernements pour qu’ils investissent dans des mesures de lutte contre le changement climatique.