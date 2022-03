Depuis le 1er janvier 2022, la France compte quatre nouvelles licornes, ces jeunes sociétés non cotées valorisées à plus d’un milliard de dollars. En effet, après un excellent cru en 2021, Ankorstore, Payfit, Exotec et Spendesk rejoignent le club fermé des licornes françaises, portant leur nombre à 26 (contre quatre il y a trois ans). Ces jeunes pousses ont réussi à lever 12 milliards de dollars en 2021, avec pour objectif de devenir des champions internationaux.

Selon les données de CB Insights, on trouve en Europe plus de 300 licornes, dont 100 nouvelles en 2021. Parmi elles, la mieux valorisée est la fintech suédoise Klarna à 45 milliards de dollars : avec plus de 90 millions d’utilisateurs, Klarna facilite les achats en ligne en permettant aux consommateurs de payer en plusieurs fois. Au niveau mondial, la barre des 1 000 licornes a été passée en 2022, et c’est Bytedance (éditeur chinois de TikTok), qui est en haut du classement, avec une valorisation de 140 milliards de dollars.

Nos fonds accompagnent indirectement la croissance de ces licornes européennes. Par exemple à travers Eurazeo, groupe d’investissement mondial de premier plan, avec près de 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le groupe est aujourd’hui au capital de 11 des 26 licornes françaises, parmi lesquelles on retrouve Back Market, Doctolib ou ManoMano. Au-delà du financement, l’enjeu est d’accompagner le développement de ces sociétés pour qu’elles deviennent des leaders globaux. Eurazeo s’intéresse aussi à des licornes à l’étranger, comme PPRO, une société britannique liée au paiement ou Pat McGrath Labs, une entreprise américaine de maquillage.

A travers notre investissement en Ströer, spécialiste allemand de la publicité extérieure, nous sommes exposés à la croissance de deux licornes allemandes : Statista et Asam Beauty. Statista est un portail en ligne de statistiques et de données de marché, détenu à 100% par Ströer. Avec les plus grandes sociétés de technologie parmi sa base diversifiée de clients, Statista est aujourd’hui le portail de statistiques leader dans le monde. Statista a un modèle basé sur l’abonnement et s’attend à générer 250 millions d’euros de revenus en 2025 (contre 100 millions d’euros attendus pour l’année 2021). Asam Beauty est un spécialiste de la vente en ligne de produits cosmétiques, détenu à 51% par Ströer. Le groupe est leader dans la région germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse) et est en train de s’étendre à l’international (France, Pologne, Etats Unis et Chine). Ströer s’attend à ce qu’Asam Beauty génère 140 millions d’euros de revenus pour l’année 2021. Ces deux entreprises ont connu une belle croissance ces dernières années, sur fond de digitalisation accélérée de nombreux secteurs, et Ströer a exprimé son souhait de cristalliser la valeur de ses deux pépites en les vendant ou en les introduisant en bourse.

De nombreuses licornes font leur entrée en bourse. Nous pouvons par exemple citer une licorne devenue une des plus grandes valeurs cotées européennes : Adyen, une entreprise néerlandaise spécialiste du paiement avec une capitalisation boursière de 56 milliards d’euros, présente dans nos fonds.

Nous continuons à étudier les introductions en bourse afin de découvrir de nouveaux modèles économiques et des sociétés au profil « unique » présentes sur des niches de croissance et d’innovation. Nous restons néanmoins attentifs au niveau de valorisation de ces jeunes sociétés lors de leur introduction en bourse et à leur niveau de rentabilité, préférant souvent une exposition indirecte à travers des groupes tels qu’Eurazeo ou Ströer.