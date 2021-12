Cette fois-ci, malgré des données plus solides sur le marché du travail au Royaume-Uni, que la BoE a déclaré étudier de près, et une inflation beaucoup plus élevée que les attentes, déjà élevées, le marché n’évalue qu’à 50 % la probabilité d’une hausse de 0,15 %.

La raison de ce paradoxe apparent est l’incertitude découlant de la propagation du variant Omicron. Avant Omicron, le marché escomptait pleinement une hausse de 0,15 % pour cette réunion. Aujourd’hui, il y a un risque important qu’Omicron entraîne une contraction de l’économie britannique au premier trimestre.

L’évaluation du marché pour cette réunion nous semble correcte. En revanche, nous ne sommes pas d’accord avec le fait que le marché prévoit une hausse des taux britanniques à 1 % d’ici août 2022, ce qui est supérieur au pic du taux de base de la BoE que nous avons connu lors du dernier cycle. Selon nous, la croissance mondiale pourrait être mise sous pression au premier semestre de l’année prochaine, et nous estimons que l’inflation atteindra un pic en mars ou avril et chutera rapidement au second semestre 2022. Si nous avons raison, nous doutons fortement que la BoE doive procéder à des hausses aussi agressives que celles actuellement prévues.