Les réformes à long terme soutiennent la surperformance économique durable

L’industrie manufacturière et les services sont deux atouts qui stimulent les exportations

Le potentiel de consommation intérieure est inégalé

Les actions indiennes devraient bénéficier de la croissance simultanée des exportations et de la consommation intérieure, alors que les réformes à long terme, la digitalisation et l’augmentation des investissements en capital se combinent pour accroître la participation économique et les revenus.

La trajectoire de croissance de l’Inde s’élève à un niveau inconnu et plus élevé, ce qui devrait booster les investissements dans les actions indiennes.

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde est passé, comme prévu, de 2 000 milliards de dollars en 2014 à 3 750 milliards de dollars en 2023. Le pays est désormais la cinquième économie mondiale, après avoir dépassé le Royaume-Uni en 2022.

Le FMI prévoit que l’Inde sera l’économie majeure qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2024, avec une prévision de croissance du PIB de 6,3 %, contre 4,5 % pour la Chine, 1,4 % pour la zone euro et 1,1 % pour les États-Unis.

Le potentiel de l’Inde n’a jamais été mis en doute, mais son économie relativement fermée et fortement réglementée a connu des performances médiocres depuis son indépendance en 1947 jusqu’au début des années 2000, lorsque sont apparues des zones de fermeté en matière d’exportation, telles que les services technologiques et les produits pharmaceutiques.

« Les progrès économiques stimulent à la fois la consommation intérieure et les exportations. »

L’ouverture de l’économie et l’investissement dans des infrastructures productives et des réformes visant à améliorer l’efficacité ont été des processus lents. Toutefois, depuis le début de l’administration du Premier ministre Narendra Modi en 2014, les progrès économiques et la dynamique des réformes se sont accélérés.

Graphique 1 : Le cercle vertueux de l’Inde

Les réformes en cours, notamment les investissements massifs dans les infrastructures, devraient accroître la productivité totale des facteurs et la part de l’industrie manufacturière dans le PIB de l’Inde. En outre, l’Inde connaît une digitalisation rapide qui démocratise le crédit dans l’économie en offrant à une plus grande partie de la population un accès aux services financiers, libérant ainsi l’esprit d’entreprise latent de l’Inde.

Ces deux facteurs sont sous-tendus par l’avantage démographique de l’Inde. D’ici 2030, 77 % des plus de 1,5 milliard d’habitants de l’Inde seront des milléniaux et des membres de la génération Z, des adultes en âge de travailler. Combinée à l’augmentation des revenus, cette situation démographique peut considérablement stimuler le niveau de la consommation intérieure de l’Inde.

La démographie et la digitalisation stimulent la croissance de la consommation

L’Inde devrait être l’un des moteurs de la croissance mondiale au cours de la prochaine décennie. Son énorme population en âge de travailler, qui ne cesse de croître, bénéficie de la hausse des investissements et d’une digitalisation rapide, ce qui permet au pays le plus peuplé du monde de commencer à déployer ses muscles économiques.

Selon une étude conjointe du Forum Economique Mondial et de Bain Consulting, la consommation intérieure en Inde, qui représente environ 60 % du PIB aujourd’hui, devrait quadrupler d’ici 2030 [1]. Cette croissance de la consommation sera soutenue par une population jeune (en 2030, l’âge médian du pays sera de 31 ans), en pleine croissance et qui s’urbanisera rapidement. Elle sera également tirée par l’augmentation des revenus des ménages, qui fera passer l’Inde d’une économie du bas de la pyramide à une économie dirigée par la classe moyenne.

Morgan Stanley prévoit que la cohorte de la classe moyenne, dont le revenu annuel se situe entre 10 000 et 35 000 USD, doublera pour atteindre près de la moitié de la population d’ici à 2031, ce qui permettra à des centaines de millions de personnes de disposer pour la première fois d’un revenu disponible élevé.

Graphique 2 : Répartition du revenu annuel des ménages en Inde

Parmi les principales économies émergentes, l’Inde est également le pays le moins urbanisé, avec seulement environ 35 % de la population vivant dans les villes. Nous considérons l’urbanisation comme un puissant moteur de croissance économique, d’investissements solides et de consommation en Inde. L’urbanisation nécessite d’importants investissements en actifs fixes pour construire des logements et des liaisons de transport, et cette tendance est fermement engagée avec une forte croissance des investissements.

Selon le gouvernement indien, 54 000 km d’autoroutes ont été construits depuis 2014, y compris des projets de premier plan comme la nouvelle voie express Delhi-Mumbai (qui est en cours d’achèvement). L’électrification du vaste réseau ferroviaire du pays atteint désormais 90 %, tandis que deux « corridors dédiés au fret », le long des côtes ouest et est, conçus pour accroître la vitesse et réduire les coûts pour les utilisateurs de fret ferroviaire, sont en cours de construction. En 2023, le budget d’investissement du gouvernement s’élevait à 122,3 milliards USD, soit l’équivalent de 3,3 % du PIB, le double du niveau moyen de la décennie précédente.

La digitalisation accélérée démocratise l’économie

Selon le Forum économique mondial, l’accès à l’internet s’étendra à environ 1,1 milliard d’utilisateurs et 90 % des Indiens de plus de 15 ans devraient être en ligne d’ici à 2030.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Inde rattrape celui de la Chine et des États-Unis. Les données de GSMA Intelligence montrent qu’il y avait 1,14 milliard de connexions mobiles cellulaires en Inde au début de 2022, soit l’équivalent d’environ 70 % de la population, mais que toutes n’incluaient pas des forfaits de données. La pénétration dans les zones rurales est plus faible, mais les prix déjà bas des données permettent une croissance rapide de l’accès en ligne.

Ce bond en avant de la connectivité stimule le commerce de détail en ligne, le marché indien du ecommerce devant passer de 150 millions à 170 milliards USD d’ici à 2027. Cela implique une croissance annuelle de 25 à 30 % et un doublement de la pénétration du marché, qui augmentera à 10 % au cours des cinq prochaines années, avec une base d’acheteurs en ligne en Inde qui atteindra 400 à 450 millions d’ici à 2027 [2].

Nous pensons que les marques de consommation et les détaillants organisés devraient bénéficier de cette évolution rapide du secteur du commerce de détail en Inde.

La financiarisation est en cours

L’émergence de cette économie jeune et digitale a un impact profond sur le secteur financier indien, et nous considérons qu’il s’agit là d’un autre développement clé avec des implications macroéconomiques positives, qui représente également une opportunité d’investissement à long terme. L’Inde a traditionnellement stocké une partie de sa richesse sous des formes physiques telles que des lingots d’or, mais nous pensons que la disponibilité accrue des produits d’investissement de détail Fintech augmentera la proportion des investissements en actions.

Les start-ups de la Fintech sont sans doute la clé pour servir ce marché et fournir de nouvelles sources de crédit. Le ratio crédit/PIB de l’Inde, qui s’élève à 57 %, représente environ la moitié du niveau moyen de ses pairs du G20, et l’endettement des ménages représente environ 35 % du PIB. Le FMI a suggéré que l’augmentation des revenus et de l’épargne en Inde pourrait faire baisser les taux d’intérêt à long terme et amplifier l’impact d’un accès plus facile au crédit. Il s’agit là d’un autre élément structurel positif pour l’Inde.

L’industrie manufacturière bénéficie de la délocalisation amicale et du programme PLI

Les tensions géopolitiques croissantes de ces dernières années, ainsi que la hausse des salaires en Chine, ont encouragé certaines entreprises internationales à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et à construire des installations sur leur territoire ou dans d’autres pays qu’elles jugent appropriés. Des pays comme le Mexique, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam et l’Inde en ont bénéficié. L’exemple le plus connu est celui du géant de la technologie Apple, qui a commencé à fabriquer des smartphones par l’intermédiaire de ses partenaires de fabrication sous contrat en Inde en 2020, encouragé par les mesures incitatives du gouvernement. L’entreprise s’approvisionne actuellement en Inde pour 7 % de ses smartphones et, selon des analystes et des sources gouvernementales indiennes, ce chiffre devrait augmenter [3].

La part de l’Inde dans les exportations mondiales de marchandises est encore faible, estimée à 1,8 % par l’OMC en 2021, contre 15,1 % pour la Chine.

Le gouvernement est intervenu pour apporter son aide avec le programme d’incitation liée à la production (PLI), une initiative politique visant à promouvoir la fabrication nationale dans des secteurs clés à forte valeur ajoutée, notamment les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, l’électronique, la production automobile, les textiles et les télécoms. Ce programme aide à la fois les fabricants nationaux établis et les entreprises internationales qui cherchent à s’implanter en Inde. En substance, le PLI offre des incitations financières aux entreprises éligibles sur la base de leur production supplémentaire. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif plus large du gouvernement indien de promouvoir la production nationale, de réduire la dépendance à l’égard des importations et de faire de l’Inde une plaque tournante mondiale de l’industrie manufacturière.

Le boom des start-ups

La part de 4 % de l’Inde dans les exportations mondiales de services commerciaux reflète le rôle de pionnier de l’Inde dans la création du secteur de la délocalisation des technologies grâce à des géants locaux tels qu’Infosys et TCS, ainsi qu’à des entreprises étrangères qui mettent en place ce que l’on appelle des « centres de compétences mondiaux » pour soutenir leurs opérations à l’échelle mondiale.

Ce secteur, centré sur les villes de Bangalore et Hyderabad, dans le sud de l’Inde, a donné naissance à une culture florissante de la création d’entreprises, de nombreux entrepreneurs indiens de la technologie choisissant désormais de s’installer en Inde plutôt qu’aux États-Unis. Selon le gouvernement indien, en mai 2023, l’Inde comptait 108 entreprises licornes pour une valeur totale de 341 milliards USD [4]. Le boom des start-ups s’étend à pratiquement tous les secteurs, dont la FinTech, l’EdTech, l’Ecommerce, les Réseaux sociaux, la FoodTech, la Logistique et la Chaîne d’approvisionnement, les Médias et le divertissement, les D2C Brands, les SaaS, et la HealthTech.

Conclusion : les moteurs de la croissance se renforcent en ce moment

Les fondamentaux économiques de l’Inde se sont améliorés ces dernières années, mais nous pensons que l’impact des réformes, des investissements dans les infrastructures et d’une politique industrielle active telle que le PLI n’a guère été ressenti. Les différents moteurs de la croissance économique de l’Inde sont bien positionnés pour la prochaine décennie et se rejoignent pour renforcer la trajectoire de croissance à long terme du pays, ce qui profitera en fin de compte au marché actions indien.