On est loin de la récession redoutée, et c’est remarquable compte tenu des fortes hausses de taux intervenues au cours des 18 derniers mois. Il s’agit également d’un pic de croissance, les indicateurs avancés atténuant le rattrapage d’une hausse des taux. L’économie a fonctionné sur trois des quatre cylindres. La croissance de la consommation, de l’investissement et des dépenses publiques a compensé l’affaiblissement du commerce, mais tous ces éléments sont appelés à s’atténuer. Un atterrissage en douceur est le meilleur scénario possible et le ralentissement du taux de croissance devrait faire baisser les rendements obligataires et favoriser les actifs à long terme tels que les valeurs technologiques, les valeurs cycliques et les valeurs de rendement.

La consommation, qui représente près de 70 % du PIB, devrait se tasser avec l’affaiblissement progressif du marché du travail, l’épuisement des économies liées à la pandémie et le redémarrage des remboursements de prêts étudiants. Ces tendances sont toutefois atténuées par la hausse des salaires réels, le désendettement des ménages et l’effet de richesse du marché boursier. L’augmentation des prix de l’essence est une taxe sur les consommateurs, et nous voyons de nombreux signes de prudence sous-jacente de la part des consommateurs. L’investissement est soumis à des pressions croisées dans le secteur de la construction, mais il bénéficie d’une forte croissance dans le domaine de la technologie et de l’informatique, ainsi que de l’effet de levier des politiques "made in America" de M. Biden. Cela a également contribué à stimuler les dépenses publiques qui ralentiront un peu avec le compromis budgétaire probable de 2024.

Le GDPNow de la Fed d’Atlanta est conçu pour imiter le plus fidèlement possible le calcul de la croissance du PIB réel américain, mais publiquement et de manière plus rapide que le rapport officiel décalé. Il tend à devenir plus précis au fur et à mesure que le trimestre avance et que davantage de données sont incorporées. Mais il a tendance à surestimer la croissance du PIB déclarée de 0,75 % en moyenne (depuis 2011) et constitue l’un des meilleurs indicateurs de croissance "en temps réel" qui existent. Le rapport officiel sur le PIB comporte une lecture anticipée un mois après la fin du trimestre et deux révisions ultérieures des données.