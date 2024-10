La consommation des ménages est souvent perçue comme un bloc uniforme et dont les caractéristiques évoluent peu au fil du temps, or c’est loin d’être le cas. Dans un graphique précédent, nous avions montré qu’aux Etats-Unis, la part des plus de 64 ans dans la consommation totale était désormais plus importante que celle de n’importe quelle autre classe d’âge alors qu’elle était de loin la plus faible 15 ans auparavant : c’est clairement la conséquence du vieillissement de la population. Cette semaine, le Bureau of Labor Statistics a publié son rapport annuel sur la consommation. Celui-ci montre une nouvelle fois l’étendue des inégalités aux Etats-Unis puisque les 20% de ménages avec les revenus les plus élevés représentent 39% de la consommation totale et que les 40% de ménages avec les revenus les plus faibles ne représentent que 22% de la consommation totale. Le rapport montre aussi que la consommation a le plus progressé en 2023 par rapport à 2022 pour les ménages aux revenus les plus élevés.

Cela montre qu’il est nécessaire de ne pas considérer la consommation des ménages comme un bloc uniforme et qu’il est nécessaire d’avoir en tête les évolutions démographiques et sociales pour comprendre les implications de marché.