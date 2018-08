Les investisseurs craignent que la crise de la monnaie turque déstabilise les marchés émergents et l’économie mondiale. Selon Alain Nsiona Defise, responsable de la gestion dette émergente corporate et Marie-Thérèse Barton, responsable de la gestion dette émergente souveraine chez Pictet AM, c’est peu probable.

La modération du crédit dont font preuve les pays en développement, Chine incluse, est également un signe encourageant. L’écart du ratio crédit-PIB, la différence entre le rythme courant et la tendance de la croissance de la dette privée sur le PIB, recule dans la totalité des principales économies. En Chine, après avoir atteint un sommet à 27% du PIB, cette différence a chuté à 17%. Au Brésil, en Inde et en Russie, l’écart est passé en territoire négatif. En outre, la part d’emprunts d’entreprises « risqués » dans les pays en développement (hors Chine) est inférieure au niveau observé pendant la crise financière de 2008, selon une étude de la Fed [ 1 ].

L’idée selon laquelle les sociétés des marchés émergents sont criblées de dettes ne résiste pas non plus à l’analyse. Les entreprises chinoises ont certes été de gros emprunteurs, mais si on les exclut de l’équation, la situation n’est plus aussi alarmante : la dette des entreprises a chuté de plus de 100% du PIB des marchés émergents à seulement 48%, à peine 3 points de pourcentage de plus que son niveau d’il y a cinq ans. À titre de comparaison, elle se situe à 72% aux États-Unis, 100% dans la zone euro et 103% au Japon.

Un changement d’opinion des marchés est de loin le moyen le plus simple d’éviter que les malheurs de la Turquie ne se propagent à d’autres marchés. Les investisseurs sont toujours tentés de mettre les pays émergents dans le même sac et de liquider l’ensemble de leurs devises et leurs actifs dès les premiers signes de difficultés.

Toutefois, ces risques sont, là encore, gérables. Les banques espagnoles sont les plus exposées, mais leurs prêts à la Turquie représentent moins de 5% de leur encours total à l’étranger. Leurs homologues italiennes sont loin derrière en deuxième place et les emprunts turcs atteignent à peine 1,9% de leur exposition internationale.

Les dommages causés par une vague de défauts sur la dette turque constituent un plus grand danger. La Turquie a beaucoup emprunté ces 10 dernières années afin de financer sa croissance, le plus souvent en devises étrangères. La dette publique et privée a gonflé puisqu’elle est passée de 80% du PIB en 2008 à plus de 100% aujourd’hui. Un dollar plus fort et des taux d’intérêt américains en hausse augmentent en outre le coût du service de ces dettes.

En dépit de ses relations étroites avec l’Union européenne, d’une population forte de 80 millions d’habitants et d’une forte croissance depuis une décennie, l’héritière de l’Empire ottoman reste un acteur mineur sur la scène économique mondiale. Elle représente à peine 1% du PIB mondial et seulement 2,8% des exportations de la zone euro.

Oui, la Turquie est mal en point. Ses énormes dettes en devises étrangères, le creusement de son déficit des comptes courants et l’inflation galopante (proche de 16% et en augmentation) sont les signes d’un pays qui s’approche dangereusement d’une crise de la balance des paiements, qui n’est pas sans rappeler celles qui frappaient régulièrement les marchés émergents dans les années 1980 et 1990. Membre de l’OTAN, le pays s’est fâché avec les États-Unis et ses appels du pied diplomatiques à la Russie et à l’Iran ne font rien pour arranger les choses.

Ce qui peut sembler clair au premier regard n’est cependant pas aussi évident quand on l’étudie de plus près.

Alors que la Turquie est au bord du gouffre, on peut craindre que cette ancienne gloire des marchés émergents entraîne d’autres pays dans sa chute, fasse plonger l’économie mondiale dans la récession et expose au danger ses créanciers européens.

[2] Voir « How I learned to stop worrying and love higher rates » (Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer les hausses des taux), Barclays, juin 2018