Gestion de Patrimoine

Une trajectoire européenne maîtrisée

Depuis 2017, PFO investit en zone euro afin de bénéficier d’une plus grande profondeur de marché. Un virage efficace puisqu’aujourd’hui 18% des actifs sont situés hors de France. En 2018, c’est ainsi près de 65% de ses investissements qui ont été réalisés à l’étranger notamment en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Des rendements élevés et des durées de baux longues : la stratégie d’acquisition de PFO

Cette ouverture à l’international permet à PFO de s’exposer sur des marchés où les durées fermes des baux sont beaucoup plus longues qu’en France et ainsi fournir à ses porteurs de part une meilleure visibilité de leur revenu sur le long terme.

En 2018 les investissements réalisés en zone euro pour la SCPI présentaient ainsi une durée ferme de 18 ans en moyenne, durée pendant laquelle les locataires sont engagés à payer leur loyer, et un rendement moyen à l’acquisition de 6% au global.

En 2019, la SCPI prévoit d’investir 120 M€ dans les métropoles européennes. Elle est déjà en exclusivité sur l’acquisition de deux hôtels situés à Valence en Espagne et à Stuttgart en Allemagne et loués pour 20 années ferme à des opérateurs de premier plan.

La diversification se poursuit donc en favorisant l’immobilier d’exploitation (santé, hôtel, restauration etc.) qui présente des taux de rendement attractifs avec des durées de baux importantes.

Un Taux d’Occupation Financier remarquable

Ces nouvelles acquisitions sécurisées et la mise en place d’une gestion dynamique des actifs en portefeuille a permis à PFO de réaliser en 2018 une excellente performance locative. La SCPI affiche ainsi un taux d’occupation financier record de près de 95 % au 31 décembre 2018. Il s’agit du taux d’occupation le plus élevé des SCPI de plus de 10 ans.

20 ans après sa création, la SCPI qui a traversé plusieurs cycles immobilier en délivrant un rendement moyen sur la période de 5,80%, envisage son avenir avec sérénité. Elle continuera à déployer une stratégie agile et dynamique, résolument orientée vers les grandes métropoles européennes.