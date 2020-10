Gestion de Patrimoine

Dans le contexte de crise sanitaire qui se poursuit, avec pour conséquence indirecte un environnement durable de taux bas, la MIF développe de nouvelles solutions pour accompagner au mieux ses sociétaires et dynamiser leur épargne.

Ainsi, la MIF propose désormais la Gestion sous Mandat pour son contrat phare, le Compte Épargne Libre Avenir Multisupport. Les souscripteurs qui le souhaitent peuvent donc déléguer la sélection et l’arbitrage des supports d’investissement de leur contrat à la MIF. Pour ce nouveau service, la MIF est accompagnée par OFI AM, partenaire historique dans le cadre de sa gestion d’actifs, avec qui elle partage de nombreuses valeurs et notamment ses convictions en matière de finance durable, à laquelle les épargnants sont de plus en plus attentifs. Dans cette logique, la Gestion sous Mandat de la MIF propose donc 80% de fonds labellisés ISR, ou qui ont fait l’objet de l’analyse extra financière d’OFI AM. Au total, la MIF a sélectionné 51 fonds sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, matières premières...) et à travers différentes stratégies ou thématiques d’investissement. Cette sélection est effectuée pour favoriser la diversification des placements et proposer un large choix dans la construction de son allocation d’actifs.

Ce nouveau service propose quatre profils de mandat, adaptés à l’appétence au risque des épargnants (prudent, équilibré, dynamique et offensif). Conformément à sa politique de frais ultra concurrentiels, les frais associés à la Gestion sous Mandat de la MIF sont de 0,20% seulement, et viennent s’ajouter aux frais annuels du contrat de 0,60% au titre des supports en unités de compte, soit 0,80% au global.

Pour Olivier Sentis, directeur général de la MIF « Dans le contexte de crise actuel, et l’environnement de taux bas dans lequel nous évoluons depuis plusieurs années, il est essentiel de proposer des solutions à nos adhérents pour leur permettre de dynamiser leurs placements et optimiser leurs performances. La Gestion sous Mandat va notamment permettre à nos sociétaires en manque de temps et/ou de connaissances, de bénéficier des conseils de professionnels avisés ».

En parallèle, pour les souscripteurs du contrat Compte Épargne Libre Avenir Multisupport ayant fait le choix d’une Gestion Libre, la MIF élargit la gamme de fonds proposés et leur permet à présent d’investir dans l’immobilier via des unités de compte représentatives de parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et ainsi de profiter du dynamisme de ce marché.

C’est donc une opportunité de diversification supplémentaire pour l’épargnant, tout en bénéficiant d’un produit rentable et accessible. « L’investissement dans des SCPI, par le versement de dividendes réguliers correspondant aux loyers, est une bonne alternative au fonds en euros sur le long terme » commente Olivier Sentis.

Aujourd’hui, en matière de SCPI, la sélection MIF est la suivante : PFO2 (Périal AM), Immorente (Sofidy), Cristal Rente (Inter Gestion) et Epargne Pierre (Atland Voisin). Celle-ci pourra être complétée par de nouvelles SCPI que la MIF jugerait particulièrement attractives.