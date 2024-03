À plus long terme, les produits de base pourraient bénéficier de la montée en puissance de l’Inde en tant que prochain grand moteur de la demande à long terme. Mais la cinquième économie mondiale est encore trop petite, avec son PIB de 4 000 milliards de dollars situé entre le Japon et le Royaume-Uni, même si elle tire des produits de base spécifiques comme le sucre, le coton et le blé. Elle représente moins d’un quart du PIB chinois de 18 000 milliards de dollars, qui représente la moitié de la demande totale de minerai de fer, de cuivre, d’aluminium et de soja.

La croissance du PIB de l’économie la plus peuplée du monde, qui compte 1,4 milliard d’habitants, a dépassé celle de la Chine depuis la pandémie. Cela est dû en partie à sa forte démographie, à sa faible urbanisation et au recentrage des politiques sur les investissements dans les infrastructures et l’industrie manufacturière - qui ne représente que 13 % de l’économie, contre 28 % en Chine. Elle est devenue le deuxième plus grand importateur de pétrole au monde (voir graphique), représentant près de 5 % de la production mondiale, et est dépendante pour 85 % de ses besoins. Elle est depuis longtemps l’un des plus gros acheteurs d’or et l’un des principaux producteurs de sucre, de coton, de riz et de blé. Ses restrictions à l’exportation sont à l’origine de la volatilité de l’offre mondiale. Les actions du secteur des matières premières représentent 20 % du marché boursier local (INDA).

Les autorités ont mis un frein au secteur immobilier pléthorique et la croissance du PIB ralentit structurellement. Les décennies de croissance du PIB de plus de 10 % sont révolues depuis longtemps, alors que le pays se rééquilibre vers la consommation, pour être moins intensif en carbone, et que les vents contraires démographiques se renforcent. Pourtant, elle représente toujours environ 30 % de la croissance du PIB mondial, la plus importante de toutes les économies, et domine la demande de produits de base. Son PIB par habitant de 13 000 dollars éclipse celui de l’Inde, qui est de 3 000 dollars, tandis que son niveau d’investissement de 40 % par rapport au PIB pour les produits de base reste à la fois plus élevé et davantage dirigé par l’État que celui de l’Inde, qui est de 30 %. Pourtant, ses secteurs de matières premières sont sous-représentés sur le marché local (MCHI), avec une pondération inférieure à 7 %.