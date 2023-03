Points clés :

Le Congrès national du peuple en mars devrait confirmer la priorité à la croissance

Nous sommes positionnés en vue d’une reprise économique tirée par la croissance

Les tensions géopolitiques sont de retour et continueront de générer de la volatilité, mais elles sont déjà largement prises en compte, selon nous

Le commerce chinois a été très dynamique début 2023, mais le sentiment haussier s’est quelque peu dissipé en février. Les reportages négatifs sur la Chine dominent les médias occidentaux depuis que les forces américaines ont tiré sur le « ballon espion », ce qui a provoqué le report de la visite programmée du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin.

De notre point de vue, les tensions géopolitiques vont fluctuer maintenant que les États-Unis et la Chine sont des concurrents stratégiques, mais il s’agit davantage d’un facteur de risque permanent que d’un phénomène qui va directement influencer la valorisation des actions à court et moyen terme dans les principaux secteurs qui nous intéressent.

Les indicateurs tels que les flux de transport montrent que la réouverture de la Chine a pris de l’ampleur depuis le Nouvel An lunaire, ce qui est une bonne nouvelle. Les travailleurs migrants d’origine rurale faisant progressivement leur retour dans les villes après la Fête des lanternes (15e jour du calendrier chinois), le taux de reprise des activités de construction a fortement rebondi en glissement annuel. L’inflation reste modérée à 2,1 % en glissement annuel, tandis que l’indice PMI chinois a surpris à la hausse en janvier, ce qui remontera le moral des décideurs politiques lorsqu’ils annonceront officiellement leurs objectifs de croissance pour l’année lors du Congrès national du peuple, début mars.

Cependant, l’incontournable marché immobilier reste atone, avec des signes de stabilisation mais pas de reprise marquée pour le moment, alors qu’il s’agit d’une priorité absolue de l’action politique depuis le mois d’octobre. Les promoteurs immobiliers du pays ont vu les ventes de logements chuter de 33 % en glissement annuel en janvier, selon les données du CRIC. Les prix du minerai de fer ont toutefois remonté en février, par anticipation d’un rebond de la construction.

« Deux sessions » en mars

L’enthousiasme suscité par la réouverture de la Chine étant désormais retombé, les investisseurs vont se concentrer sur l’évolution des résultats et les actions politiques du gouvernement central. Les prochaines échéances sont la première session de la 14e Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et la première session du 14e Congrès du peuple national (NPC), surnommées les « deux sessions », qui se dérouleront début mars et qui devraient confirmer le cadre politique pro-croissance défini à la fin 2022.

Nos attentes concernant ces sessions sont claires. D’après les rapports de la réunion du bureau politique du 21 février, l’accent reste placé sur la croissance et l’amélioration de la qualité de celle-ci, et nous pensons que ce scénario sera suivi à a lettre. Cela se traduit par un objectif de croissance du PIB bien au-dessus de 5 %, ce qui nous semble réaliste. Concernant les nouvelles annonces de politique, nous ne prévoyons pas non plus de grand changement, mais une augmentation du déficit budgétaire autorisé afin de soutenir l’objectif de croissance. Un nouvel assouplissement des conditions monétaires pourrait également être encouragé afin de soutenir le marché immobilier. La politique monétaire déjà accommodante se traduit par une hausse des prêts accordés (+23 % en janvier, en glissement annuel), confirmant les solides données de décembre.

La consommation va tirer la reprise économique

Selon nous, les « deux sessions » ne devraient pas susciter d’enthousiasme particulier chez les investisseurs. Pour repartir à la hausse, le marché doit en effet avoir la preuve concrète que la réouverture a commencé à se refléter dans les résultats. Un autre catalyseur possible serait la preuve que le marché immobilier se normalise.

Nous sommes toutefois certains que le soutien du gouvernement à la demande domestique favorisera une activité économique accrue, ce qui, à son tour, pourrait susciter un nouvel élan entrepreneurial en Chine, essentiel pour la croissance à long terme du pays. Cela se verra d’abord dans les ventes au détail, mais nous pensons que l’économie au sens large, notamment le marché immobilier, s’accélérera durant l’année 2023. Aussi sommes-nous positionnés en vue d’une reprise de la consommation tout en continuant de privilégier les thèmes à long terme où se trouve la valeur, selon nous, notamment l’économie verte, l’innovation technologique et la modernisation de l’industrie chinoise. Les actions chinoises se négocient à des valorisations intéressantes inférieures à leur moyenne historique, et les révisions des résultats pourraient être un moteur à l’avenir.