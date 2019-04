Investment Banking

LBO France prend une participation majoritaire dans le Groupe Infodis, spécialiste français de l’infogérance et de l’ingénierie systèmes & réseaux, aux côtés de Vighen Papazian, président et fondateur du Groupe, de Jacques Gourseaud et Florent Burlet, directeurs généraux délégués et de Walid Abi Chahla, responsable de l’activité Visualdis, ainsi que d’autres managers qui seront associés au capital.

Fondé en 1985 et basé à Roissy (95), le Groupe Infodis emploie aujourd’hui environ 500 collaborateurs. Au cours de ces dernières années, le Groupe a su assurer une croissance organique continue, tout en menant des opérations de croissance externe ciblées. L’intégration réussie de plusieurs sociétés, dont ITCOM en 2011 et SRID en décembre 2016, lui a permis de renforcer ses compétences notamment dans l’infogérance du poste de travail pour les banques et assurances. Ces opérations lui ont également permis d’élargir son portefeuille de clients historiques dans l’industrie, les médias et les services aux secteurs de la banque et de l’assurance, dont les besoins en prestations IT sont croissants. Le Groupe Infodis est l’un des seuls acteurs de sa taille à détenir un portefeuille constitué de près de 200 clients directs dont 70% de grands comptes.

En étoffant ainsi ses ressources techniques et humaines, le Groupe Infodis se positionne résolument comme une Entreprise du Secteur du Numérique à forte valeur ajoutée, experte en matière de transformation digitale des entreprises. Le groupe s’articule aujourd’hui autour de trois divisions complémentaires qui couvrent trois métiers principaux :

La Division Expertise et Intégration (DEI) adresse le conseil, les projets technologiques ou complexes, l’intégration technique ainsi que le management des infrastructures ;

La Division Services Opérationnels (DSO) regroupe l’ensemble des offres autour du Digital Workplace : ingénierie bureautique, expérience utilisateurs, solutions de mobilité, et production applicative ;

La Division Vidéo Numérique, au travers de la société Visualdis, spécialisée dans les solutions de vidéo numérique destinées aux entreprises et aux professionnels de l’audiovisuel.

Devenu un acteur de référence sur son marché, Infodis, avec le soutien des équipes de LBO France, entend accélérer son développement, par croissance organique et par croissance externe, en France et à l’étranger.

« Pour ce sixième investissement de notre stratégie Small Cap, nous avons choisi une société affichant à la fois un management expérimenté, un excellent track record financier, avec une performance solide au fil des ans, et de bonnes perspectives de croissance future. Nous nous réjouissons d’accompagner les fondateurs et dirigeants de la société dans un projet de développement ambitieux, à la fois nourri par une forte résilience des activités et de très belles opportunités de croissance externe » a déclaré Nicolas Manardo, Managing Director chez LBO France.

« Nous avons choisi de nous appuyer sur un partenaire de premier plan pour poursuivre notre stratégie de développement tout en préservant notre indépendance de fonctionnement. Cette nouvelle étape permettra au Groupe que j’ai fondé il y a 34 ans de continuer son développement dans le respect de ses fondamentaux. L’entrée au capital d’un investisseur tel que LBO France va nous permettre d’accélérer notre développement dans un contexte de concurrence forte et notamment par croissance externe en renforçant nos différents métiers dans l’infogérance, les Services Managés ou l’expertise de haut niveau dans des environnements complexes » a déclaré Vighen Papazian, Président Fondateur de Groupe Infodis.