En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, le Comptoir National de l’Or revient sur les récents doutes sur l’or et son statut de valeur refuge.

Ces derniers temps, il est difficile de faire un point sur les performances des différentes classes d’actifs, car ce qu’on écrit le matin peut être démenti avant la pause déjeuner… Beaucoup ont vu dans la récente baisse de l’or une possible remise en cause de son statut de valeur refuge.

Le métal jaune a corrigé, en effet, car dans le climat actuel de panique sur les marchés, tout ce qui est vendable est vendu. Et surtout ce qui a bien marché jusque-là. Entre le plus haut du 24 février et la clôture du 19 mars, le métal jaune a perdu près de 9% en euros. Mais il reste en terrain positif pour 2020, autour de +1.5%. Ce chiffre se compare à une baisse d’environ 35% en 2020 pour le CAC 40.

A noter également, les obligations d’état - habituellement elles aussi des valeurs refuges en temps de crise - sont en baisse depuis le début de l’année (à l’exception des obligations américaines).

Avec un peu de recul, ce qu’est qu’une valeur refuge. Est-ce un actif qui s’envole chaque jour de dégringolade des actions ? Ou plutôt un investissement qui traverse les années, même agitées, en préservant son pouvoir d’achat de moyen et long terme ? Si l’or est parfois dans la première catégorie, il est surtout dans la deuxième. Malgré la correction... l’or reste un des meilleurs actifs de 2020.