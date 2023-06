Après une année 2022 difficile, les performances à moyen et long terme des fonds ESG se maintiennent, selon une étude Morningtar.

En dépit de la popularité croissante des offres d’investissement ESG, des inquiétudes subsistent quant à un potentiel compromis à faire entre objectifs durables et performance financière. Le dernier rapport de Morningstar examine la performance des fonds ESG dans 17 catégories Morningstar sur un, trois, cinq et dix ans. Il compare le taux de réussite des fonds ESG à surperformer les fonds traditionnels dans leur catégorie Morningstar respective. Ce rapport couvre près de 8 000 fonds domiciliés en Europe, dont plus de 2 000 fonds ouverts et ETF.

« L’impact de critères ESG sur la performance des investissements continuera à faire l’objet de débats et de recherches. Mais ce que nous avons constaté à nouveau en analysant les fonds ESG dans les classes d’actifs les plus recherchées, c’est qu’il n’y a pas de compromis à faire entre objectifs durables et performance à moyen et long terme. C’est important pour les investisseurs axés sur le développement durable, car la perception selon laquelle les investissements ESG exigent un sacrifice financier est tenace », commente Hortense Bioy, Directrice de la recherche ESG, Morningstar.

Les principales conclusions de l’étude sont :

Les rendements moyens et les taux de réussite de notre échantillon suggèrent qu’il n’y a pas de compromis à faire entre objectifs durables et performance financière à moyen et long terme. En fait, sur trois, cinq et dix ans, le fonds ESG moyen a battu son homologue traditionnel moyen (voir tableau 5).

À court terme, comme le montre l’année 2022, les fonds ESG peuvent être à la traîne par rapport aux fonds traditionnels, principalement en raison de biais structurels. L’année dernière, seuls quatre fonds ESG sur dix ont surperformé leurs homologues traditionnels (voir tableau 1).

Les fonds ESG dans certaines catégories d’actions ont affiché des taux de réussite en progrès vers la fin du premier trimestre 2023.

Les chances de choisir un fonds ESG surperformant augmentent à mesure que la période de détention s’allonge. Bien que les fonds ESG affichent des taux de survie beaucoup plus élevés que les fonds traditionnels sur plusieurs horizons de temps, les chances de choisir un fonds ESG surperformant et survivant à l’avenir vont probablement diminuer, en partie à cause de la récente prolifération des fonds ESG.

Les fonds ESG à moindre coût ont de meilleures chances de succès.

Une proportion similaire de fonds ESG (36 %) et de fonds traditionnels (35 %) obtient 4 ou 5 étoiles, mais beaucoup plus de fonds ESG (38 %) que de fonds traditionnels (32 %) se voient attribuer des notes Morningstar Gold, Silver et de Bronze. Cela signifie que les analystes de Morningstar sont davantage convaincus de la capacité des fonds ESG à surperformer.

Taux de succès des fonds ESG à surperformer les fonds traditionnels pour différentes catégories et sur différentes périodes Taux annuel de succès des fonds ESG à surperformer les fonds traditionnels