Si les entreprises n’intègrent pas l’utilité sociale de leurs produits et des moyens mis en œuvre pour y parvenir, il est probable que les Etats leur imposent des normes contraignantes qui réduiront leur valorisation boursière.

Seuls les acteurs qui ont mis en place des politiques ESG ambitieuses pourront offrir aux investisseurs une visibilité suffisante en termes de performances financières.

Notre conviction forte sur Veolia Environnement vient ainsi de la stratégie de l’entreprise : limiter les volumes de déchets non valorisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la part des métaux nouveaux à extraire des mines pour la mise en œuvre de la transition énergétique. C’est ainsi que l’entreprise met en œuvre en collaboration avec Solvay et Renault des méthodes de recyclage en circuit fermé des métaux contenus dans les batteries des véhicules électriques.

De même, notre investissement dans Halma est né en particulier des difficultés de financement des dépenses de santé. Dans ce cadre, il est essentiel que les entreprises privées puissent proposer des solutions, notamment dans le domaine de la prévention pour améliorer les conditions de travail de leurs salariés ce qui, in fine, aura un impact positif sur la productivité du travail et freinera la rotation des effectifs.

Halma a ainsi développé des solutions pour améliorer la sécurité au travail en particulier en matière d’ophtalmologie (traitement de la cataracte).