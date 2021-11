Seema Shah, Stratégiste en chef chez Principal Global Investors, commente l’indice des prix à la consommation aux États-Unis

L’indice des prix à la consommation publié aujourd’hui a créé une surprise importante par rapport aux prévisions déjà très élevées. Non seulement c’est le sixième mois que l’inflation dépasse 5 %, mais le chiffre de l’inflation annuelle d’octobre est également le plus élevé depuis 1990, au grand étonnement général ! Il est clair que l’inflation est marquée, tandis que la hausse significative des prix des logements vient s’ajouter aux preuves de la propagation des pressions inflationnistes.

L’inflation annuelle dépassant désormais les 6 %, cela suffira-t-il à forcer la main de la Fed ? Cette longue période transitoire doit mettre la pression sur la Fed - et pourtant, il est peu probable qu’elle agisse avant fin 2022. Non seulement une longue période d’inflation supérieure à la cible est déjà intégrée dans les prévisions de la Fed, mais l’accent mis sur l’emploi maximum suggère que la Fed maintiendra son approche plus patiente. Les investisseurs devraient continuer à débattre de leur capacité à prédire l’avenir pendant encore de nombreux mois !