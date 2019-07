Cette étude constate que, bien que le contexte macroéconomique de l’Europe ait été mitigé au cours des 24 derniers mois, l’industrie des actifs alternatifs dans la région fait montre d’un fort dynamisme. L’année 2018 a en effet été marquée par une activité record sur la plupart des classes d’actifs de ce secteur : les gestionnaires européens de fonds alternatifs détiennent 1 620 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2018, ce qui représente une hausse de près de 300 milliards d’euros en seulement trois ans.

Les opportunités présentes en Europe sont connues des investisseurs du monde entier : désormais, près de la moitié d’entre-eux sont basées en Amérique du Nord, mais ceux provenant des pays du Moyen Orient et en Asie représentent également une part significative.

En termes de classe d’actifs, ce sont toujours les hedge funds qui représentent la part la plus importante du marché européen des fonds alternatifs avec 608 milliards d’euros d’actifs sous gestion, mais ce montant est en diminution sur les douze derniers mois. Si bien que, selon ce rapport, le private equity (559 milliards d’euros d’actifs sous gestion) devrait progressivement devenir la première catégorie de placement parmi les actifs alternatifs en Europe.

Enfin, 2018 a marqué une année record pour les opérations de capital privé, avec des transactions dépassant les 374 milliards d’euros, tandis que le taux record de collecte de fonds enregistré en 2017 ne montrait aucun signe de ralentissement.

« L’industrie européenne des actifs alternatifs est en bonne santé, avec des actifs sous gestion en forte hausse alors même que la situation financière générale reste stable », a déclaré Mark O’Hare, Chief Executive de Preqin. « De plus, elle est extrêmement diversifiée, tant en termes de classes d’actifs que de régions et de pays à travers le continent. Avec plus de 6 300 gestionnaires de fonds et 3 000 investisseurs en Europe, il est plus important que jamais de mettre en évidence l’incroyable diversité des opportunités qui s’offrent à la région. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à des opérateurs de référence comme Amundi pour présenter l’analyse la plus approfondie des tendances de l’industrie jamais compilée. »

Pedro Antonio Arias, Directeur du Pôle Actifs Réels et Alternatifs d’Amundi, a expliqué : « La croissance continue de l’industrie européenne des produits alternatifs atteste du rôle vital que jouent les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les gestionnaires d’actifs comme Amundi dans le financement de l’économie réelle, alors que les petites et moyennes entreprises européennes n’ont jamais eu une telle diversité de solutions en termes de structure du capital. Les avantages pour nos clients sont évidents, les actifs réels permettant notamment aux fonds de pensions et aux assureurs de bénéficier d’une prime d’illiquidité tout en offrant des rendements supérieurs et prévisibles avec un portefeuille diversifié. »

Points-clés du rapport Alternatives en Europe :