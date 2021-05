L’indice mesure le retour de l’activité des consommateurs américains grâce au Big Data

Un score de 100 symbolise les niveaux pré-pandémie

Toutes les composantes de l’indice continuent de gagner et signalent une normalisation

Selon l’analyse de Columbia Threadneedle Investments, le niveau d’activité des consommateurs américains est actuellement toujours inférieur de 28 % aux niveaux antérieurs à la pandémie du coronavirus. C’est ce que révèle l’indice de retour à la normale (« Return to Normal Index »), que l’équipe de recherche sur les actions internationales de Columbia Threadneedle publie chaque mois. Il s’élevait à 72 % le 1er mai, soit 28 % en dessous du point de référence de 100 %, qui indique les niveaux pré-pandémie.

Au cours des derniers mois, l’indice a enregistré des gains importants, ce qui signifie que l’activité de consommation aux États-Unis a fait des progrès notables vers la normalité. Il était de 66 % au début avril, de 60 % au début de mars et de 58 % au début de février. Avant cela, il évoluait plus ou moins latéralement depuis juillet 2020 (voir graphique 1).

Graphique 1 : « Indice de retour à la normale » - évolution au cours des derniers mois

« Dans notre scénario de base, nous nous attendons à ce que l’indice continue à augmenter en mai », déclare Paul DiGiacomo, responsable de la recherche sur les marchés actions chez Columbia Threadneedle. « Cela s’explique par une immunité plus large et des facteurs saisonniers qui devraient augmenter les niveaux d’activité. S’il n’y a pas de revers significatif, l’indice pourrait revenir à ses niveaux normaux d’ici le mois d’août. »

L’indice de retour à la normale de Columbia Threadneedle se réfère aux consommateurs américains en raison de l’importance mondiale de la consommation privée aux États-Unis, la plus grande économie du monde. « L’indice a été construit par nos spécialistes des données et nos analystes en recherche fondamentale », explique DiGiacomo.

Selon les experts, l’évolution de l’indice devrait dépendre principalement de la progression des vaccinations. Columbia Threadneedle envisage trois scénarios possibles (voir graphique 2). « Une vaccination plus rapide et la baisse des taux d’infection pourraient accélérer le retour à la normale », dit DiGiacomo. « De nouvelles variantes du virus immunisées contre les vaccins actuels et vaccination plus lente dans certaines régions - parce que les gens n’en veulent pas ou qu’il y a des contraintes d’approvisionnement - pourraient ralentir la normalisation. »