La connaissance des cryptomonnaies est proche d’une pénétration complète au sein de la tranche d’âge interrogée.

Quatre personnes de cette tranche d’âge sur dix affirment avoir une opinion plus positive à l’égard des cryptomonnaies aujourd’hui que lorsque le Bitcoin a atteint un plus haut en novembre 2021.

La plupart des jeunes adultes souhaitent avoir accès à des informations fiables sur les cryptomonnaies et se sentiraient plus à l’aise si le gouvernement soutenait davantage cet environnement.

Les jeunes adultes français ont continué d’investir dans les cryptomonnaies malgré la chute des cours observée depuis le début de l’année, d’après une enquête mandatée par WisdomTree, l’émetteur de fonds indiciels cotés en bourse (ETF) et de produits cotés en bourse (ETP). Une enquête réalisée par Opinium auprès de 1 002 adultes français âgés de 18 à 30 ans a révélé que le pourcentage investi dans les cryptomonnaies était à peu près le même que celui investi dans les actions et les plans d’épargne en actions (PEA), à 22 % et 23 %, respectivement. Cela suggère une forte évolution de leur manière d’investir.

Il ressort de cette enquête une adoption croissante des cryptomonnaies. Plus de huit personnes interrogées sur dix (84 %) ont répondu être au moins assez familières avec ces actifs, et près d’une sur cinq (18 %) a déclaré être très familière. Plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) se considère au moins assez familière avec les jetons non fongibles ou NFT, lancés en 2018 mais qui ne se sont démocratisés que récemment.

« En dépit du niveau élevé de connaissance sur les cryptomonnaies, la priorité des jeunes adultes reste d’obtenir des informations de qualité, et à juste titre, » a souligné Jason Guthrie, Responsable des actifs numériques chez WisdomTree. « Nous en sommes encore au début de la courbe d’adoption et il est nécessaire d’éduquer les investisseurs pour continuer cette croissance. Nous savons que le sentiment à l’égard des cryptomonnaies parmi les jeunes adultes est positif. »

Fait intéressant, l’étude révèle que plus de quatre personnes interrogées sur dix (44 %) ont une opinion plus positive à l’égard des cryptomonnaies que lorsque le Bitcoin a atteint un plus haut historique de plus de 68 000 dollars en novembre 2021 [1].

« De nombreux faits marquants ont eu lieu sur les marchés financiers et des cryptomonnaies en 2022, » poursuit M. Guthrie. « Cela les pousse à rechercher plus d’informations pour en apprendre davantage. Les cryptomonnaies gagnent en maturité et comme pour toutes les autres classes d’actifs, il est essentiel de réaliser vos propres recherches, savoir dans quoi vous investissez et viser un horizon d’investissement sur le long terme. »

Un besoin d’informations fiables pour soutenir la demande

Les jeunes adultes français deviennent plus avisés s’agissant des raisons pour lesquelles il peut être intéressant d’investir dans les cryptomonnaies. Les personnes interrogées affirment qu’elles ne tiennent plus compte des parrainages des célébrités, seulement 9 % étant encore susceptibles d’investir pour cette raison. Elles préfèrent chercher à en savoir plus sur les fondamentaux qui entourent les cryptomonnaies (36 %) et si investir davantage peut présenter un intérêt lorsque les cours baissent. De nombreux répondants ont aussi fait part de leur souhait de rencontrer d’autres personnes investissant dans les cryptomonnaies (33%).

S’agissant des connaissances sur les cryptomonnaies, 45 % des jeunes adultes ont indiqué ne pas savoir comment elles fonctionnent, et pourtant plus de la moitié (57 %) ont affirmé être susceptibles d’investir dans les cryptomonnaies à l’avenir. 62 % estiment aussi ne pas avoir accès à suffisamment d’informations provenant de sources de confiance. Il est donc important que les acteurs du monde de la finance traditionnelle et ceux qui offrent un accès aux cryptomonnaies apportent des informations qualitatives et accessibles afin de répondre à cette demande de formation. Enfin, 31 % des jeunes adultes affirment qu’ils seraient plus susceptibles d’investir si les cryptomonnaies étaient davantage établies dans le secteur de la finance. Près de six sur 10 (56 %) se sentiraient plus à l’aise d’investir si la classe d’actifs bénéficiait d’un support plus important du gouvernement et des régulateurs.

« Les personnes interrogées considèrent de plus en plus les cryptomonnaies comme une classe d’actifs mature, » a déclaré Adria Beso, Responsable de la distribution sur les plateformes en Europe chez WIsdomTree. « Ils ne s’intéressent pas aux parrainages des célébrités ni à la promesse de performances exagérées. Ils préfèrent connaitre leur fonctionnement et attendent plus de soutien de la part du gouvernement et des régulateurs. Il y a eu cette année de grands changements de politiques publiques à l’égard des actifs numériques aux États-Unis, au Royaume-Uni et au sein de l’Union européenne. Ces annonces sont des signes positifs de l’intégration des actifs numériques dans les cadres réglementaires et législatifs actuels au sein de différentes régions du monde. »

« L’écosystème des actifs numériques gagne en maturité et sa réglementation croissante pourrait l’aider à atteindre encore plus de monde. Si la récente volatilité peut constituer un point d’entrée attractif, il est essentiel que les investisseurs gagnent en connaissance et en compréhension avant d’investir. Les sociétés offrant un accès aux cryptomonnaies ont le devoir de fournir des informations de grande qualité, compréhensibles et accessibles afin d’aider les investisseurs à prendre des décisions en toute connaissance de cause. »