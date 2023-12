Les tendances de l’endettement mondial sont importantes et les niveaux actuels sont incroyablement élevés. Cependant, il existe de grandes différences entre les segments des gouvernements, des entreprises ou des ménages, avec une sensibilité très disparate aux variations des taux d’intérêt, compte tenu de la durée et des différences entre les taux flottants et les taux fixes. Il existe également une ligne de démarcation importante pour ceux qui empruntent auprès des banques ou sur le marché obligataire. Cela explique en partie le fort ralentissement de la croissance en Europe cette année par rapport à la surperformance des États-Unis, et les efforts de la Chine pour maîtriser son secteur immobilier par rapport à la résilience macroéconomique surprenante du marché émergent. C’est aussi un point d’interrogation pour le Japon, qui commence à relever ses taux d’intérêt pour la première fois en 15 ans, dans un contexte de niveaux de dette souveraine parmi les plus élevés au monde.

La somme des dettes des ménages, des entreprises et des gouvernements s’élève à près de 250 000 milliards de dollars, soit l’équivalent de 250 % du PIB mondial. La tendance à long terme est à l’augmentation inexorable de la dette, sous l’effet de l’ampleur chronique des déficits publics des marchés développés et des besoins immobiliers de la Chine. La dette publique en proportion du PIB mondial a triplé au cours des dernières décennies, tandis que la Chine représente 30 % de l’ensemble de la dette des entreprises mondiales. Mais à plus court terme, les niveaux d’endettement se sont stabilisés et ont fortement diminué en proportion du PIB, la hausse de l’inflation ayant stimulé le PIB nominal et dilué le fardeau de la dette à coût fixe.

La composition de la dette est importante et varie beaucoup d’un pays à l’autre. Les niveaux d’endettement du Japon semblent hors normes, mais ils sont concentrés sur le gouvernement et soutenus par un consommateur sous-endetté. En revanche, le gouvernement et les ménages chinois sont peu endettés, mais les entreprises chinoises sont les plus endettées au monde. Les consommateurs américains et britanniques sont parmi les plus endettés du monde et, sans surprise, ils dominent l’économie, tandis que les gouvernements et les entreprises européens sont plus endettés que leurs homologues américains. Enfin, la résistance relative récente des marchés émergents s’explique en grande partie par leur faible niveau d’endettement, qui se concentre sur la monnaie locale et non sur le dollar américain.