Le mois de septembre arrive à grands pas et c’est généralement le mois le plus faible pour les marchés, en raison du blues de la fin de l’été, de la récolte des pertes fiscales des fonds communs de placement et des dépenses de consommation liées à la rentrée scolaire. Les actions ayant déjà baissé de 5 % en août, cette tendance saisonnière ajoute à la prudence. Nous pensons que cette consolidation était attendue et que la volatilité est trop faible, mais que les marchés restent fondamentalement soutenus par la reprise des bénéfices et des valorisations sûres, avec une inflation en baisse et des taux d’intérêt au plus haut. Le faible "effet septembre" a peut-être été avancé au mois d’août, comme il est maintenant bien connu, et se prépare simplement au rallye de repositionnement typique du quatrième trimestre de l’année à venir.

Nous avons analysé 15 des plus grands indices boursiers mondiaux sur une moyenne de 50 ans. Le rendement typique du mois de septembre a été une chute de 1,1 %, de loin le pire des trois mois de baisse moyenne observés (voir le graphique). Aucun des marchés analysés n’a été positif. La plus grande faiblesse a été observée dans les actifs plus petits et plus volatils, en particulier le FTSE MIB italien, le DAX allemand et le FTSE 250 mid-caps britannique. La saisonnalité des marchés boursiers américains était inférieure à la moyenne mondiale. Nous avons également constaté que la faiblesse des prix de septembre avait été anticipée et s’était glissée dans le mois d’août.

Les raisons perçues de l’"effet septembre" sont diverses.

(1) Un retour à la réalité à la fin de l’été, avec plus de 85% des actifs mondiaux sous gestion dans l’hémisphère nord.

(2) La récolte des pertes fiscales des fonds communs de placement américains avant la clôture de nombreux exercices en septembre.

(3) 1 000 dollars par ménage pour les dépenses liées à la rentrée scolaire et à l’université.

Cependant, chaque année est différente et les moyennes peuvent être trompeuses. Le mois d’octobre est généralement plus favorable, mais il a également été le théâtre des deux plus importants plongeons des marchés boursiers américains en une seule journée, le vendredi noir (1929) et le lundi noir (1987). La faiblesse du mois de septembre peut également être l’occasion de se positionner en vue du quatrième trimestre, le plus fort de l’année en termes de saisonnalité.