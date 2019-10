L’économie de l’Afrique du Sud souffre, et la situation empire en raison de la dépendance croissante vis-à-vis des financements étrangers. Nous ne croyons pas en la capacité du pays à réduire le fardeau de sa dette, notamment à cause d’une croissance économique atone, comme en témoigne le nombre grandissant d’entreprises publiques qui réclament un soutien financier. Une dégradation par Moody’s en dehors de la catégorie investment grade le 1er novembre, qui est selon nous probable, compliquerait certainement la gestion de la situation du pays.

Les besoins de financement restent élevés et sont de plus en plus satisfaits par des investissements de portefeuille (c’est-à-dire des investissements réalisés par des fonds d’investissement, qui ont souvent des contraintes en matière de notation de crédit), ce qui constitue une source de financement plus volatile que les investissements directs étrangers (IDE).

D’autres entreprises publiques sont vulnérables, comme South African Airways, South African Broadcasting Corporation et Denel [ 4 ], et pourraient sous peu avoir besoin de fonds d’urgence.

Comme le laisse entendre l’historique des relations entre notre score propriétaire de durabilité de la dette publique [ 1 ] et l’évolution des notations de l’agence (voir la Fig.1 ci-dessous), il est possible que Moody’s fasse sortir l’Afrique du Sud de la catégorie investment grade le 1er novembre.

Notes

[1] Calculé en interne, le score de durabilité de la dette publique cherche à identifier la dérive négative potentielle de l’endettement public des économies développées et émergentes avant qu’elle ne devienne irréversible. Les principales mesures liées à la capacité de remboursement, la capacité à financer et la réversibilité sont combinées pour produire un score général.

Le score général est l’association des sous-scores transnationaux et temporels.

Le sous-score transnational montre la position d’un pays par rapport aux autres (pondération = 2/3).

Le sous-score temporel montre la position d’un pays par rapport à sa tendance (pondération = 1/3).

Le score Z général montre le niveau d’un pays par rapport aux autres et à son propre historique.

Un score positif signale une bonne dynamique de l’endettement et un score négatif, l’inverse.

[2] Eskom génère environ 95% de l’électricité consommée en Afrique du Sud et environ 45% de l’électricité consommée en Afrique. Source : http://www.eskom.co.za/OurCompany/C..., 20.09.2019

[3] Source : Bloomberg, Taux de change au 23.09.2019

[4] Denel est une société du secteur de la défense, de la sécurité, de l’aérospatiale et des technologies associées.