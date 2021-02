Par Joshua Kendall, Responsable de la Recherche en investissement responsible et du stewardship, Insight Investment, boutique de BNY Mellon Investment Management

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il émettrait son premier green gilt, également connu sous le nom d’obligation verte du gouvernement britannique, en 2021, sous réserve des conditions du marché. Nous prévoyons une émission avant la COP26 en novembre 2021.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que l’émission est prévue comme la première d’une série d’émissions, car le gouvernement cherche à construire une "courbe verte" au cours des prochaines années, ce qui contribuera à financer des projets de lutte contre le changement climatique, à financer des investissements indispensables dans les infrastructures et à créer des emplois verts dans tout le pays.

Les obligations vertes sont des titres de créance émis par une entité pour atteindre un objectif environnemental positif. Parmi les catégories généralement visées par une obligation verte, on trouve les énergies renouvelables, les bâtiments écologiques, les transports propres, la gestion de l’eau, la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des terres et le changement climatique.

À ce jour, les gouvernements européens ont été les premiers à émettre des obligations vertes souveraines, avec des exemples récents comme l’Allemagne et la Suède. L’attention accrue portée aux considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein de la communauté des investisseurs signifie que le Royaume-Uni pourrait potentiellement bénéficier d’une forte demande et augmenter sa base d’investisseurs en émettant des obligations vertes.