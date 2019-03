Très intéressant papier de Yashaswini Dunga, Nancy Hardie, Stephanie Kelly et Jeremy Lawson « Social capitalism : Incorporating sustainability factors into macroeconomic analysis » sur l’incorporation de critères extra-financiers pour analyser les Etats. Les auteurs créent des indicateurs de progrès économique qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et la gouvernance. Les détails sont fournis sur la Figure 1.

Premier point, les pays les plus développés sont aussi ceux qui obtiennent le meilleur score ESG, ce qui est sans surprise, et fait écho à de nombreux papier académiques qui ont trouvé le même résultat.

Deuxième point, les auteurs classent les pays sur deux axes, leur performance économique pure (approche traditionnelle en termes de croissance du PIB) et leur performance en termes de soutenabilité économique (soit leur croissance de long terme). La carte ci-dessous fourni le résultat :