La Financière de l’Échiquier (LFDE) publie la version actualisée de son étude ISR & Performance by LFDE , portant sur la compatibilité de l’ISR et de la performance boursière. Début 2019, cette étude avait démontré que la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) favorisait la performance dans la durée.