Gestion de Patrimoine

L’opération, qui avait récolté 210 000 euros en février 2017, a permis aux souscripteurs de percevoir, pour une durée contractuelle initiale fixée à 36 mois, un rendement annuel brut de 8%*.

Sixième opération de la plateforme dans le Var

Le Camélia était le sixième projet immobilier de Koregraf lancé dans le Var. Le programme, réalisé par le promoteur immobilier Segeprim, qui opère dans le Var et les Alpes-Maritimes, est une résidence de 21 logements, allant du T1 au T4.

Le rendement annuel proposé était de 8 % * et le projet a réuni 210 000 euros auprès de 31 investisseurs. Prévue pour le 3ème trimestre 2018, la restitution des fonds a été réalisée dans les temps permettant ainsi aux co-promoteurs du projet d’être remboursés, comme prévu initialement.

Segeprim a déjà réalisé six autres opérations avec Koregraf, dont le Pagnol, remboursé en novembre 2016, le Casanova, le Patio et les Jardins de Juliette remboursés au premier semestre 2017 et enfin, la Villa del Mar en décembre 2017, pour un total d’un million d’euros.

Le cap des 10 millions d’euros récoltés et un taux de remboursement parmi les plus élevés

Koregraf totalise, pour son activité de crowdfunding immobilier, 31 projets d’investissement finalisés aux côtés de promoteurs immobiliers depuis 2014 pour un montant cumulé de plus de 10 millions d’euros. Sur ces 31 opérations, 14 ont déjà été remboursées pour un montant total de plus de 4,2 millions d’euros et des rendements annuel net avant imposition compris entre 7 et 10 %*, pour une durée moyenne d’investissement de 16 mois. Koregraf figure ainsi parmi les plateformes affichant les taux de remboursement les plus élevés, avec 45 % de projets financés déjà remboursés.

Dès le 1er novembre 2017, Koregraf a adopté les indicateurs de performance de l’association des professionnels du crowdfunding, Financement Participatif France, permettant ainsi aux investisseurs de suivre l’activité annuelle (montants, défauts, remboursements…). Au 30 juin 2018, Koregraf présentait des taux de retard de paiement, de défaut et de défaillance nuls.

Également premier acteur du marché à proposer un accompagnement global du financement des acteurs de la promotion immobilière, Koregraf apporte des conseils à haute valeur ajoutée en s’appuyant sur un réseau étendu de partenaires (dans les secteurs immobilier et financier) et la double compétence immobilière et financière des membres de son équipe.