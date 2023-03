Les investisseurs restent euphoriques malgré les risques de poursuite du resserrement de la politique monétaire des banques centrales, pour probablement plus longtemps que prévu initialement.

Les dernières publications sur la hausse des prix et des salaires, confortent plutôt l’idée que la lutte contre l’inflation est loin d’être terminée et que les banques centrales, Fed et BCE en premières devront en faire plus que prévu. Les taux finaux, très surveillés par les acteurs de marchés, ne cessent de progresser et pourtant, cela ne freine pas la hausse des indices, particulièrement en Europe.

Les investisseurs seront probablement très attentifs, à cet effet, aux réunions de politique monétaire de la BCE la semaine prochaine et de la Fed la semaine suivante.

A plus court terme, les interventions de Jerome Powell mardi et mercredi devant le congrès américain, devrait rendre les marchés volatils. Celui-ci doit s’exprimer afin de justifier de la politique monétaire mise en place, son efficacité face à l’inflation, et les perspectives de son évolution.

En effet, malgré les hausses de taux et la réduction du bilan de la Fed, les conditions financières semblent ne pas s’être tellement durcies depuis 1 an, ce qui ne favorise pas la lutte contre l’inflation.

Au-delà des interventions de Jerome Powell, nous serons attentifs à la présidente de la BCE, qui intervient mercredi et aux quatre interventions de membres de l’institution financière, alors que l’inflation de février et les anticipations de moyen terme, rebondissent en zone euro.

Les statistiques économiques seront analysées avec soin par les investisseurs cette semaine. Les plus surveillées seront vendredi, avec les NFP (créations d’emplois non-agricoles) aux Etats-Unis, ainsi que le taux de chômage. Celles-ci traduisent de la santé du marché de l’emploi et après une très forte accélération le mois dernier, nous attendons un chiffre au plus bas depuis décembre 2020, pour le mois de février.

La hausse du salaire moyen, également publiée vendredi, sera particulièrement surveillée, car elle est attendue en nouvelle hausse et pourrait mettre une nouvelle pression sur l’inflation.

Au-delà de ces chiffres, nous regarderons lundi, les ventes au détail en zone euro, puis, les commandes de biens durables et à l’industrie aux Etats-Unis l’après-midi.

Mardi, les niveaux d’importations et d’exportations en Chine, nous donneront une indication sur la force de la reprise économique au sein de la seconde économie mondiale, puis nous regarderons les commandes à l’industrie en Allemagne.

Mercredi, les investisseurs s’intéresseront aux ventes au détail en Allemagne, attendues à nouveau en baisse, comme depuis juin 2022. Par ailleurs, le PIB de la zone euro, puis les NFP de l’ADP et le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d’emplois seront analysés.

Jeudi, seulement les prix à la production en Chine et les inscriptions hebdomadaires aux Etats-Unis, seront surveillés. Vendredi, au-delà des statistiques américaines très importantes, citées plus haut, les marchés seront attentifs à la production industrielle et manufacturière au Royaume-Uni puis aux chiffres définitifs de l’IPC (indice des prix à la consommation) en Allemagne pour février.

Le rebond de la Chine sera par ailleurs surveillé, après la publication ce week-end par le parti, de la perspective de croissance du PIB pour 2023. En effet, celle-ci est en dessous des perspectives des économistes au niveau mondial et pourrait traduire de nouveaux risques concernant la reprise et une volonté du parti de freiner certains secteurs de l’économie, comme cela est le cas pour le secteur technologique depuis plusieurs années maintenant.

Enfin, le Bitcoin et les cryptomonnaies seront probablement très surveillés, après les craintes concernant la banque des cryptos, Silvergate, qui a annoncé la semaine dernière, décaler la publication de son rapport annuel. Cela fait craindre d’un risque de faillite et pourrait conduire à de nouveaux problèmes de liquidité et d’une forte volatilité sur le marché.