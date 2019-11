De l’autre côté de l’Atlantique, la Fed de New-York conduit tous les mois une enquête auprés des consommateurs sur les attentes d’inflation. Et le dernier résultat n’est pas vraiment joli… Les attentes d’inflation n’ont cessé de baisser depuis le début de cette enquête en 2013 et la dernière version est au plus bas historique.

Certes le niveau est toujours loin de la déflation, avec 2,33% d’inflation anticipée sur l’année à venir. Il y a aussi peut-être un effet pétrole : avec la baisse des cours, l’inflation se tasse. Mais ce dernier argument, temporaire, n’explique ni la baisse des anticipations sur une demi-décennie, ni la baisse parallèle des anticipations à 3 ans.

Jusqu’ici tout va bien et il serait excessif de parler de japonisation (comme nous le faisons dans le titre). Mais la tendance, lourde, reste préoccupante.