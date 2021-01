Ce mercredi 20 janvier à 12h (heure de Washington DC) / 18h (heure de Paris), Joseph Robinette Biden Jr prêtera serment en tant que 46ème président des États-Unis, comme l’exige la Constitution américaine. Chaque élection présidentielle américaine est controversée ; cependant, l’extraordinaire parti pris de la saison électorale s’est poursuivi dans ce qui aurait dû normalement être une passation de pouvoir dans de « bonnes relations ».

Alors que les démocrates contrôlent désormais à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, la faible majorité de la Chambre, ainsi qu’un Sénat divisé, mettront probablement à l’épreuve les aptitudes politiques du nouveau président à mettre son programme en action.

Bien entendu, la nouvelle administration américaine affectera également le monde des affaires. Nos recherches indiquent qu’il y aura clairement des gagnants et des perdants dans chaque secteur dans une présidence Biden.

Cependant, les changements dans les administrations présidentielles conduisent rarement à des changements substantiels et radicaux dans l’économie américaine, même lors du passage d’une administration conservatrice à une administration libérale, ou vice versa. En termes de performance globale du marché, nous avons vu de bonnes performances sous les présidents républicains comme démocrates. Cependant, il y a des choses sur lesquelles les investisseurs pourraient vouloir porter leur attention.

La voie de l’introduction du vaccin contre la Covid-19 sera probablement au centre des premiers jours de travail de Biden, qui s’est engagé à effectuer 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours. Pour atténuer l’impact de la pandémie, nous nous attendons à une nouvelle série de mesures pour stimuler l’économie, un paquet qui comprend une combinaison de soutien supplémentaire pour les petites entreprises et de paiements directs aux ménages, entre autres, qui sera le premier programme de la nouvelle administration et du Congrès. Cet engagement pourrait faire une différence, car la relance budgétaire à court terme est un pont important qui pourrait aider à combler le gouffre économique résultant de la crise sanitaire actuelle.

Identifier les gagnants et les perdants sera crucial pour les investisseurs en actions américaines

Au cours de 2020, le S&P 500 a produit un rendement total de plus de 18%, une réalisation remarquable étant donné qu’il a subi le déclin le plus rapide de l’histoire d’un marché baissier ; en utilisant seulement 16 sessions de trading pour baisser de 20% en mars et de plus de 30% par rapport au point culminant. Mais alors que les actions atteignent à nouveau des sommets historiques, sous l’effet des stimuli fiscaux et monétaires et de l’accès à des vaccins efficaces de plus en plus forts, la principale question pour les investisseurs boursiers américains est de savoir comment positionner leurs portefeuilles en préparation d’une économie revenant à la normale après le choc Covid-19 ? Dans ce contexte, nous pensons qu’une approche active et disciplinée, alimentée par une recherche fondamentale approfondie, a du sens.

En ce qui concerne les secteurs, il est probable qu’il y aura des gagnants et des perdants en raison des changements de politique, alors qu’une grande partie de l’environnement politique et économique continuera d’évoluer. Par conséquent, notre équipe marchés actions américaines travaille en étroite collaboration avec notre équipe de recherche fondamentale pour analyser les thèmes clés qui guideront notre positionnement dans l’industrie et la sélection de titres au cours des mois et des années à venir. Avec une volatilité croissante et une dispersion croissante des rendements des actions, il est plus important que jamais de contenir le phénomène. Comprenant comment les entreprises individuelles sont susceptibles de performer dans un environnement dominé par les grands thèmes que nous avons identifiés, des opportunités importantes sont susceptibles de se présenter dans les trimestres et les années à venir. Cette situation favorise fortement une approche active et ascendante de la sélection de titres basée sur la recherche fondamentale.

Leçons tirées de l’histoire

La transition pacifique du pouvoir en Amérique remonte à 1797, lorsque George Washington passa les responsabilités du bureau du président des États-Unis à John Adams. Compte tenu de la fracture politique que connaît actuellement le pays, il sera important pour les investisseurs de surmonter une tendance à réagir émotionnellement. L’histoire nous dit que l’économie et les marchés vont progresser. Nous resterons déterminés à soutenir nos clients et à faire de leur succès notre priorité.