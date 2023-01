Dans un contexte de pressions inflationnistes, de hausse des taux d’intérêt et de craintes persistantes de récession, les fonds durables au niveau mondial ont une nouvelle fois fait preuve de résilience. En effet, ces produits ont attiré 37 milliards de dollars de capitaux nets au quatrième trimestre 2022, alors que le marché des fonds dans son ensemble a enregistré 200 milliards de dollars de sorties nettes.

Morningstar publie aujourd’hui le rapport trimestriel Global Sustainable Fund Flows, qui examine l’activité récente au niveau mondial des fonds durables et détaille les flux, les actifs et les lancements par région pour le dernier trimestre 2022.

Le graphique ci-dessous montre les flux trimestriels de fonds durables pour l’Europe, les États-Unis et le reste du monde depuis le 1er trimestre 2020.

Evolution des flux des fonds durables sur 3 ans (milliards USD)

Les principales conclusions de l’étude sont :

Au quatrième trimestre 2022, la collecte des fonds durables au niveau mondial a été supérieure de 50 % aux 24,5 milliards de dollars révisés du troisième trimestre et de 7 milliards de dollars à celle du deuxième trimestre.

Toutefois, le rebond de la collecte en faveur des fonds durables n’a été ressenti qu’en Europe, en Australie et au Canada, tandis que le reste du monde a connu des sorties.

L’Europe a continué à capter la plupart des flux et couvre la première place dans le paysage des fonds durables, avec 83 % des actifs mondiaux des fonds durables.

Les États-Unis, deuxième marché des fonds durables, ont perdu près de 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, après avoir connu une collecte de 10,4 milliards de dollars au premier trimestre, une décollecte de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre et une collecte modeste de 459 millions de dollars au troisième trimestre.

Les actifs des fonds durables mondiaux se sont redressés au quatrième trimestre 2022 et ont atteint près de 2 500 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, contre 2 240 milliards de dollars retraités trois mois plus tôt. Cette augmentation de 11,6 % a mis fin à trois trimestres de baisse des actifs. En comparaison, le marché mondial global des fonds a progressé de 6 % au cours des trois mois jusqu’en décembre 2022.

Malgré la préférence persistante des investisseurs pour les fonds passifs, 11 des 17 fonds durables lancés aux États-Unis au cours du quatrième trimestre 2022 sont gérés activement. Ces nouvelles offres ont porté le nombre total de fonds durables ouverts et ETF aux États-Unis à 598 à la fin du trimestre.

Le graphique ci-dessous présente les flux du T4 2022 ainsi que les actifs et le nombre de fonds durables à fin décembre 2022 pour l’Europe, les États-Unis et le reste du monde. L’Europe demeure le plus grand marché de fonds durables. Hortense Bioy, Directrice de la recherche sur l’investissement durable souligne : « Le dernier trimestre de 2022 révèle une image divisée. Le rebond des flux mondiaux des fonds durables a été porté par l’Europe, où l’appétit des investisseurs reste fort et soutenu par un environnement réglementaire favorable. Le marché américain des fonds ESG a toutefois été confronté à des vents contraires : macroéconomiques bien sûr, mais aussi politiques, avec des politiciens de premier plan qui se sont exprimés et ont agi contre l’investissement ESG. »