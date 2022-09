La tendance dans le secteur des services est encore plus inquiétante. L’activité des entreprises de ce secteur a reculé pour la cinquième fois consécutive, ce qui laisse craindre une récession, notamment parce que leurs attentes se sont effondrées. La politique jouera un rôle déterminant dans le redressement de la situation. La moitié des Allemands se chauffent au gaz. Les conflits autour de la taxe sur le gaz, le manque de clarté quant à l’évolution des prix de l’énergie et les mesures que prendra finalement le gouvernement allemand pour en atténuer les effets perturbent les consommateurs et donc l’économie.

Le tableau en France est beaucoup plus positif. Le bilan dans le secteur tertiaire s’est amélioré à tel point que tous les indicateurs sont au vert. En revanche, les perspectives du secteur industriel se détériorent. En outre, la situation de l’économie dans son ensemble s’est améliorée par rapport au mois précédent.

Tout laisse présager une récession en Europe et notamment en Allemagne. Reste à savoir quelle en sera l’ampleur. Les stocks de gaz sont bien approvisionnés, les importations de gaz russe ont été remplacées en grande partie par des importations en provenance d’autres pays, et la consommation de gaz a été réduite de manière drastique sans qu’il y ait eu de véritable effondrement jusqu’à présent. Maintenant, ce sont seulement les prix records qui frappent les consommateurs. Si les responsables politiques parviennent à répartir équitablement ces charges sur l’ensemble de la population et dans le temps, alors l’Allemagne et l’Europe devraient passer cet hiver relativement bien.