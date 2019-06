Investment Banking

70 M€ de dons et de promesses de don ont d’ores et déjà été réunis pour cette nouvelle campagne, grâce au soutien financier de 8 000 donateurs, dont 18 % à l’international, et de 43 entreprises partenaires.

Classée parmi les meilleures business schools mondiales, forte de ses 40 % d’étudiants internationaux venant de plus de 100 pays, HEC Paris a pour ambition de créer un nouveau modèle de business school pour le XXIe siècle, une nouvelle école de pensée qui réconcilie la performance économique avec l’impact social et environnemental et reflète toute la diversité de notre société.

La campagne « Impact Tomorrow » entend agir sur la production de connaissances, la diversité sociale et internationale et les infrastructures.

En un peu plus de trente ans, l’École, dont le modèle était majoritairement subventionné par la sphère publique (50 % de son budget de fonctionnement en 1986), doit, à l’instar des grandes institutions anglosaxonnes, s’autofinancer totalement.

« Alors que nos ambitions montent en puissance, en corrélation étroite avec les enjeux sociétaux, la question de la pérennité du modèle économique d’HEC se trouve au cœur de cette campagne de levée de fonds. Pour cette campagne, la Fondation HEC devenue un partenaire stratégique d’HEC, soutiendra les axes de développement prioritaires de l’École. Notre objectif est de mobiliser plus fortement et plus largement les alumni et les entreprises à participer à l’évolution de leur école, à l’instar de ce dont bénéficient les business schools internationales », explique Olivier Sevillia, Président de la Fondation HEC.

Le premier objectif de cette campagne sera d’investir massivement dans le développement d’une faculté d’excellence. La recherche a toujours été un axe majeur pour l’École qui souhaite aller encore plus loin en augmentant en nombre les professeurs-chercheurs, pour obtenir un taux d’encadrement se rapprochant de ceux offerts outre-Manche et outre-Atlantique. « La différence principale entre les meilleures universités au monde et les autres est l’impact de la connaissance qui y est produite : change-t-elle l’enseignement, les business model, les politiques publiques ou la société ? Les chaires sont un véhicule essentiel pour attirer ou conserver à HEC les enseignants chercheurs qui produisent et transmettent de la connaissance à ce niveau d’impact », souligne Jacques Olivier, Doyen de la Faculté et de la Recherche.

La diversité est devenue un critère d’excellence des institutions académiques, sur le plan social comme sur le plan international, et d’investissement également prioritaire pour HEC Paris.

« Ingrédient essentiel du progrès et de l’innovation, valeur fondatrice de notre école, nous continuerons à laisser la place à chaque talent, quelle que soit son origine sociale, géographique ou culturelle avec plus de 100 nationalités représentées. Le nombre d’élèves recevant une bourse sur des critères sociaux au sein du programme Grande École est passé de 5% à 18% ces dix dernières années. Continuons pour faire d’HEC la business school européenne la plus engagée en termes d’ouverture sociale et internationale, et créons un campus inclusif qui bénéficie à l’ensemble des élèves », s’enthousiasme Hélène Bermond, Déléguée à l’Égalité des chances à HEC Paris.

Le nécessaire processus de transition écologique va de pair avec les questions d’inégalités sociales. C’est pourquoi, HEC Paris souhaite poursuivre plus fortement la formation d’une génération de dirigeants capables de faire face à l’urgence des défis sociaux et environnementaux et de porter les modèles inclusifs et soutenables au niveau environnemental.

Il s’agit aussi d’incarner cette École de l’innovation d’un point de vue entrepreneurial. « L’entrepreneuriat, la création ou l’accélération d’entreprises, toutes les transformations que connaissent aujourd’hui les entreprises sont des sujets essentiels. Pour s’installer comme École de l’innovation, HEC Paris met au cœur de son projet la pluridisciplinarité et la complémentarité des profils » a souligné Eloïc Peyrache, Doyen des Programmes.

Enfin, la campagne de levée de fonds permettra d’accélérer la rénovation du campus pour offrir le meilleur environnement pour apprendre, entreprendre et comprendre le monde. « La création de l’Agora, un nouveau centre de vie sur le campus, le développement d’alliances stratégiques avec des institutions technologiques de référence et le développement d’un campus digital sont autant de points structurants pour s’imposer d’ici 2030 comme un campus européen de référence », ajoute Peter Todd, Directeur Général d’HEC Paris.

La précédente campagne avait, en 5 ans, permis de récolter 112 millions d’euros pour un objectif de 100 millions fixé.