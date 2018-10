Sa principale composante est constituée par le logement en Allemagne sur lequel nous avons renforcé la part des foncières à valorisation métrique faible et dont les loyers se traduisent par des taux d’effort modérés de la part des locataires (ce qui n’est plus le cas à notre sens à Berlin).

Nous sommes légèrement sous pondérés sur les valeurs de commerce (22.1% vs 25.3% pour notre indice de référence), avec une forte concentration sur Unibail-Rodamco, la première ligne de notre portefeuille, dont nous considérons la valorisation actuelle comme anormalement basse (selon nos calculs, la décote de 30% sur l’ANR 2018 estimé implique un potentiel de remontée des taux de capitalisation de 130 points de base à progression de loyer nulle et périmètre inchangé ce qui conduirait à un taux de rendement voisin de 5.5% sur les centres commerciaux les plus Prime, comme le Forum des Halles ou les Quatre Temps à La Défense).

Notre principale surpondération, enfin, est constituée par le secteur de la logistique qui bénéficie de la montée en puissance du commerce électronique, et est représentée dans notre portefeuille essentiellement, par six acteurs dédiés, non présents dans l’indice de référence.

En termes géographiques, l’Allemagne est notre première zone d’exposition avec 40% du portefeuille (vs 44% au sein de l’indice). Nous sommes surpondérés sur l’Espagne (10% du fonds vs 7.7% pour l’indice).