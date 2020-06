Après le fort rebond observé en avril, l’indice de référence de l’immobilier coté, FTSE EPRA Eurozone a, au global, faiblement varié en mai. Si l’on y regarde plus près, les performances des sous-secteurs ont été par contre, une nouvelle fois, singulièrement contrastées, avec un nouveau recul fort de certaines foncières de commerces (Unibail-Rodamco : -16.3 %) et de foncières de bureaux non prime (Icade : -10.2 %) alors que le segment résidentiel a surperformé (Vonovia : +16.7 %). Cette différenciation s’explique sans doute au premier chef par les craintes des investisseurs quant à la capacité des foncières de bureaux et de commerces à collecter les loyers ; le résidentiel conservant à cet égard son statut de secteur refuge.

Le mois de mai a vu, également, un retour modeste de la thématique des fusions-acquisitions dans le secteur, tant sur le segment du résidentiel en Allemagne (discussions interrompues finalement entre LEG et TAG Immobilien,) qu’en commerce. À noter sur ce segment, le rachat par CapCo de la participation de 24,2% détenue par Monsieur Tak Lee dans Shaftesbury, l’opérateur de commerces des quartiers londoniens de Soho et Covent Garden, avec une décote de 14% sur le dernier cours de bourse et de 45 % par rapport à l’ANR Epra à la clôture du dernier exercice (30/09/2019). Autre fait notable, le placement par Invesco de sa participation de 19 % dans l’opérateur de retail parks au Royaume Uni New River Retail à 69 pences, soit une décote de 13 % par rapport au dernier cours de bourse et de 72 % par rapport à l’ANR EPRA à la clôture du dernier exercice (30/09/2019).

En termes de gestion, SOFIDY Sélection 1 a repris +1.8 % (part P) en Avril contre +1.33 % pour son indice de référence et + 3.4 % pour l’indice généraliste Stoxx 600.

La surperformance en mai tient principalement à la sous-exposition de SOFIDY Sélection 1 à Unibail-Rodamco, à l’absence d’Icade et de Covivio dans le portefeuille et à la contribution positive des acteurs logistiques VGP, VIB Vermoegen et Sagax.

Enfin, nous sommes désormais légèrement surpondérés dans Klépierre par rapport à l’indice de référence, et avons réduit l’exposition du fonds dans l’opérateur d’actifs publics scandinave SBB.